Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Epävarmuutta yhä ilmassa – maakuntakenttien kohtalo ei voi olla valtion tuen varassa

Mikä on maakuntien lentokenttien kohtalo ensi elokuun puolen välin jälkeen, on sananmukaisesti miljoonien eurojen kysymys. Tarkasti ottaen se oli Suomen valtiolle viime budjettiriihessä tehdyn päätöksen mukaan 13,8 miljoonan euron arvoinen.

Valtion pönkittämänä lentoliikenne Kokkola–Pietarsaaren lentoasemalle Kruunupyyhyn jatkuu tulevat kymmenen kuukautta virolaisen NyxAirin voimin. Reippaasti alle kymmenen kuukautta on aikaa löytää ns. markkinaehtoinen ratkaisu lentoliikenteen jatkumiselle. Seuraavan budjettiriihen uuden tukipotin odottelu on tuulentupien rakentelua. Lentobisneksen on oltava normaalia liiketoimintaa. Toinen vaihtoehto on avoimesti vaatia sen asiallista sosialisointia. Siis sitä, että valtion varoin tuetaan kroonisesti tappiollista liiketoimintaa.

Finavian keskiviikkona julkistamat tuoreet lentoliikenteen matkustajatilastot väläyttävät rankasti koronasta kärsineelle toimialalle valon pisaroita. Toki positiivisimmat luvut ovat Helsinki–Vantaan lentoasemalta ja koskevat nimenomaan ulkomaan lentoja. Kotimaassa ilmojen teitä on tämän vuoden tammi–syyskuussa matkustettu oleellisesti koronaa edeltävää aikaa vähemmän. Toki nämäkin luvut ovat parantuneet.

Viime aikojen koronauutiset eivät välttämättä kovin suurta myötätuulta tarjoa matkustamiselle. Toisaalta patoutunutta tarvetta liikkumiselle on. Se näkyy esimerkiksi ulkomaan matkojen varaustilanteessa.

Keski-Pohjanmaalla lentomatkustamisen suurin tarve on ollut alueen vientiyrityksillä. Monet ovat koronan aikana joutuneet korvaamaan kasvokkain järjestettävät tapaamiset ja kokoukset etäyhteyksillä. Se käytäntö ei varmasti kokonaan häviä, kun jossain vaiheessa lopultakin siirrytään ”uuteen normaaliin”. Koronan jälkeinen normaali ei ole sama kuin koronaa edeltävä. Se näkyy myös lentomatkustamisessa.

Avainkysymys lentoyhteyksien säilymisellä maakunnissa on ihmisten käyttäytyminen. Olipa mahdollinen operaattori kuinka ketterä hyvänsä ja liikennöipä se kuinka sopivalla kalustolla tahansa, muutama ihminen vuoroa kohti ei riitä. Rohkeahkolta kuulostaa arvio, että 30–35 000 vuosittaista matkustajaa riittäisi kannattavaan lentotoimintaan Kokkola–Pietarsaaren kentältä. Ennen koronaa oltiin koko 2000–luvun alimmassa lukemassa, joka sekin oli kuitenkin yli 56 000 matkustajaa.

Sekin on tunnustettava ja tiedostettava, että lentopetrolin polttaminen ei kuulu varsinaisiin avaintekijöihin ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tilanne muuttuu tässä suhteessa tyystin, kun sähkölentokoneet tulevat varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Samalla ne voivat olla ratkaisu maakuntakenttien liikenteen turvaamiseen.

