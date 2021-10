Ääniuutiset on kuultavissa verkossa ja Keskipohjanmaan näköislehdessä: Soiten alue on edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Koronan takia karanteenissa on useita kokkolalaiskoululuokkia, KPK-yhtiöt Oyj:stä Hilla Group Oyj.

Kannuksen Uran Ykköspesismiehistön pelinjohtajana jatkaa Eetu Rekonen.

Säätiedot lupaavat paikoin vesikuuroja.

Uutiset Keskipohjanmaasta 13.10.