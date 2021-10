Perinteistä ruokaa kasvismaidoista – Näin hamppujuusto, kermainen uunipuuro, mantelisoppa, metsäpata ja sienikantsikka valmistuvat ilman eläinperäisiä tuotteita



Kasvismaidoilla on vuosisatojen taakse ulottuvat perinteet. Tällä kertaa teemme vegaaneille maistuvia perinteikkäitä ruokia.

Tiesitkö, että hamppu on yksi varhaisimmista viljelykasveista Itämeren alueella? Ravintoneuvoja Anniina Ljokkoi ja kulttuurintutkija Liisa Kaski kertovat painotuoreessa Perinnevegeä-kirjassaan (SKS 2021), että vanhin hampunsiemenlöytö Suomesta on 200-luvulta mutta sen siitepölyjälkiä on havaittu jo kivikautisissa löydöksissä.