Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Vaihteeksi selvä löytö – Pakko myöntää, en ole pitkään aikaan löytänyt viinilasista tällaisesta aromia

Viiniarvio

Medusa Albariño 2020, Espanja, 13,69 €

Heti alkuun varoitus. Nyt tulee hyvin henkilökohtainen arviointi valkoviinistä. Kyseessä on espanjalainen Medusa, joka on tehty Albariño rypäleestä. Albariño on hieno ja hapokas rypäle Espanjan luoteisosasta Galiciasta, joka parhaimmillaan tuottaa mainioita valkoviinejä. Ja nyt on tarjolla yksi niistä.

Tuoksu on heti ensi nuuhkaisusta raikasta limettiä, keltaluumua, hieman hunajaa ja jopa jotain pientä kivaa eksoottista hedelmää. Pakko myöntää, en ole pitkään aikaan löytänyt viinilasista tällaisesta aromia.

Onneksi maku seuraa hyvin tuoksua ja on täynnä raikasta sitrusta, joten tuoksulle on katetta. Taustalla on aavistus paahteisempaa hedelmää, aprikoosia ja persikkaa. Kun ruokana oli paistettua lohta, sille avokadosipulisalsaa sekä salaatti paprikasta, tomaatista ja kurkusta, niin kokonaisuus viinin kanssa oli tavallista parempi. Sitten varoituksen toinen osa. Minä tykkäsin erittäin paljon, puoliso ei vaikuttunut. Ei innostunut tuoksusta eikä mausta. Ei tähän avioliitto kariudu, mutta osoittaa, että meillä kaikilla on erilaiset makumieltymykset. Kuitenkin minä annan pisteet oman mieltymykseni perusteella ja minusta viini on erinomainen.