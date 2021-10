Ravintoloitsija Sunny Sharma on tyytyväinen teknisen lautakunnan ratkaisuun, jolla paljon keskustelua herättänyt terassi saa kahden vuoden jatkoluvan. Koska pudotuskorkeutta on pohjoispäässä reilusti, on kaiteita korotettava ja vahvistettava. - Tämä tapahtuu parhaimmillaan jouluksi, viimeistään kevääksi, Sharma lupaa.

Pentti Höri