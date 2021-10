MaRa: Keski-Pohjanmaan ravintoloiden leviämisvaiheen rajoitukset eivät ole lain mukaiset – MaRa tekee valtioneuvoston päätöksestä kantelun oikeuskanslerille



Valtioneuvosto on torstaina päättänyt siirtää Keski-Pohjanmaalla olevat ravintolat leviämisvaiheen rajoitusten piiriin. Valtioneuvoston syyskuun alussa hyväksymän hybridistrategian mukaan kaikki rajoitukset kumotaan, kun 80 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotesuojan tai noin 80 prosentilla on ollut mahdollisuus saada se.