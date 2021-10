Mielenterveyden edistäminen ja mielenterveyshäiriöiden hyvä hoito on tärkeää kansanterveyden ja alueiden elinvoimaisuuden näkökulmasta. Mielenterveyden häiriöiden kustannukset yhteiskunnalle ovat n. 6 miljardia euroa vuodessa. Monen perheen tarinassa hoitoon pääsy viivästyy ja ongelmat kasvavat. Koronapandemia on lisännyt henkistä pahoinvointia ja kasvattanut huonosti lyhenevää mielenterveysvelkaa. Palvelujen käytön ja sosiaalietuuksien kustannusten (suorat kustannukset) lisäksi mielenterveyden häiriöt aiheuttavat epäsuorina kustannuksina työllisyyden ja tuottavuuden laskua. Mielenterveyshäiriöt myös lisäävät arvottomuutta, häpeää ja syyllisyyttä. Päättäjät puolestaan vaativat lisää voimavaroja (lääkäreitä, hoitajia) mielenterveyden hoitamiseksi, mutta pitäisikö vaatia uusia toimintatapoja. Vai onko niin, että ongelmien hoito on vain yhden toimijan vastuulla?

Mitä tapahtuisi, jos vaalisimme mielenterveyttä yhtä innostuneesti kuin sosiaalista mediaa, lemmikkieläimiä ja muita mukavia asioita? Mielenterveyden edistämiseen sijoitettu toiminta on kannattava investointi. Ehkäisevä ja kuntouttava toiminta voi pelastaa monen lapsen ja nuoren syrjäytymiseltä. Mielenterveyspalvelujen rakenteet muuttuvat yhtenäisemmiksi v. 2023, kun hyvinvointialueet järjestävät sote-palvelut. Tässä uudessa rakenteessa toivottavasti voidaan paremmin tunnistaa kokonaisuuksia ja luoda myös ehkäisevälle ja mielenterveyttä edistävälle työlle hyvä monitoimijainen ja -ammatillinen kokonaisuus.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

2020-luvulla on korkea aika satsata painokkaammin mielenterveystyöhön. Olisi aika valjastaa ja tunnistaa entistä tarkemmin hyvää mielenterveystyötä tekevä kolmas sektori. Tapahtuma-ala tuottaa myös paljon henkistä hyvinvointia, teatteria ja musiikkia unohtamatta. Monien urheiluseurojen suoritukset painuvat kehoon ja mieleen. Voisiko maamme seuraavaksi tulla kuuluisaksi hyvin toimivista mielenterveyspalveluista? Miksi emme yhdessä eri toimijoiden kanssa voisi laatia koko maakunnallisia mielenterveysstrategioita, jossa keskityttäisiin palvelujen kehittämisen lisäksi uudenlaisten hyvinvointia edistävien toimien esittelyyn. Hyvä mielenterveys on suuri voimavara hyvinvoivan yhteiskunnan elinvoimaisuuden kannalta.

Kunnissa on jo tehty hyviä toimenpiteitä ja onko seuraava toimenpide maakunnallisten uusien käytäntöjen pilotointi; esimerkiksi pienten lasten vanhempien mielenterveyden katsastukset, ilman lähetettä sisään käveltävät mielenterveysneuvontapisteet (jotka sijoitetaan kauppakeskuksiin ja muiden palvelujen lähelle) sekä osatyökykyisten nopeampi tunnistaminen ja palkkaaminen? Hyvinvointiin budjetoidut voimavarat antavat hyvän tuoton. Hyvinvointi koostuu monista osista ja on helpompi aloittaa mielenterveyden turvaaminen edistävistä toimista. Olemme odottaneet kauan, että mielenterveyspalvelut kehittyisivät. Tiedätkö sinä, miten paljon mielenterveyden ongelmat aiheuttavat muutakin tuskaa kuin varsinaiset oireet. Miltä tuntuu häpeä, leimaantuminen tai asiointi viranomaisten kanssa, kun voimat eivät riitä. Miten hinnoittelet kaiken tämän? Nyt on aika muutokselle.

Jarkko Pirttiperä

Rannikko-Pohjanmaan sote-kuntayhtymän johtaja, MBA