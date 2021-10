Suomen nousu kahden hävityn sodan jälkeen on ollut todellinen sankariteko. Muutaman vuosikymmenen aikana kansakunta nousi raunioista ja luontaistaloudesta teollisuusvaltioksi. Jo 1960-luvun lopulla meillä oli tuottavat kaivokset ja malmin jalostus. Oli vesi- ja ydinvoimaan pohjautuva sähköntuotanto ja kantaverkot valtakunnallisesti ja alueellinen sähköntuotanto ja verkot. Konepajateollisuus, laivanrakennus ja öljynjalostus kansaivälistä. Kansakunnalla oli malttia vaurastua ja pystyttiin rakentamaan eläkejärjestelmät ja sosiaaliturva.

Hyvää kasvoi jaettavaksi ja kansakunta mukautui siihen ,että kaikki hyvä jatkuu loputtomiin. Politikoilla ei ollut rohkeutta, taitoa tai moraalia kertoa ,että tulot eivät riitä menoihin.

Valtion talousarvion laadintaan otettin mukaan kolme tekijää, jotka ovat johtaneet kestämättömään tilanteeseen. Veropohjan laajennus ulottuu jo jokaisen taskulle,ruokapöytään autoiluun ja television katseluun.

Valtion omaisuutta on myyty joka vuosi ja joka hallituksen ja puolueen toimesta. Kansalle on perusteltu että kansaivälistyminen on nykyaikaa ja Suomen etu.

Nyt on nähty Suomen tilanne. Kokonaan norjalaisille myyty Siilinjärven korvaamaton apatiittikaivos ja kemianteollisuus uhkaavat 2,5 kertaisella väkilannoitteiden hinnannostolla lopettaa suomalaisen ruuantuotrannon kokonaan.

Suomen kuuden prosentin omistus Rautaruukista ei riitä estämään ruotsalaisia sulkemasta kokonaan Raahen tehdasta. Valtionvelka on tapissaan, kun ei enää ole taseessa kansallista omaisuutta vastaavasti.

Tällä hetkellä kansakunnan moraalia ovat rapauttamassa ulkolaisten pikavippifirmojen jopa 40 prosentin lainakulut 100 000 suomalaiselle. Eduskunnan ja puoluetoimistojen tuella. Nämä ihmiset eivät koskaan palaa työelämään rakentamaan ja puolustamaan työllään tätä isänmaata. Eduskunnan ja valtioneuvoston pääluokka valtion budjetissa on noussut kohtuuttomasti muuhun yhteiskunnan toimintaan nähden. Lisäksi kaikilla puolueilla on omaa vähintään kyseenalaista

rakennus- ja liiketoimintaa.

Oliko suomalainen demokratia vielä liian hauras kestämään markkinatalouden kovat lait ja sen hyvät ja huonot puolen ihmisen kannalta.

Millä me voimme puolustautua taloudellista itsenäisyyttämme? Tuskin siinä tarvitaan Hornetteja. Auttaisiko moraalin palautus?

Jaakko Salmela

Nivala