Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Koulun rehtorina toimineen Jaana Erkkilä-Hillin ajatuksia taiteesta ja elämän mitasta

Usein ajatellaan, että pitkä elämä on yhtä kuin hyvä elämä. Elämää ja ennen kaikkea hyvää elämää voi kuitenkin mitata monella mittarilla. Amerikkalainen taidemaalari Agnes Martin (1912-2004) kirjoitti: ”Sinun elämäsi mitta on kaiken sen kauneuden ja onnen määrä, mistä kykenet olemaan tietoinen.”

Martin ei kirjoita vuosien lukumääristä, ei varallisuudesta, ei edes terveydentilasta, eikä ihmissuhteistakaan. Hän puhuu ihmisen kyvystä olla tietoinen kauneudesta ja onnesta.

Jaana Erkkilän ja Merja Brinonin näyttely Iin kotiseutumuseossa 17.6.2017. Osa installaatiota "Kuu paistaa heleästi, kuollut ajaa keveästi." Jaana Erkkilä

Taiteella on kyky pidentää ikää ja laajentaa kokemusmaailmaa kaikkiin ilmansuuntiin, myös ajallisen ulottuvuuden merkityksessä. Eräänä elokuun iltapäivänä keskustelimme muutaman eri taidealoja edustavan ammattilaisen kanssa taiteen merkityksestä, sen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja pohdimme, mitä voidaan kutsua radikaaliksi taiteeksi. Voisi kysyä myös, mitä on radikaali elämä. Elokapina-liike on harjoittanut Syyskapinaa viime viikkoina ja maailmalta kuuluu monenlaisen radikalismin jyly. Norjassa radikalisoituneeksi sanottu tanskalaismies ampui jousipyssyllä viisi ihmistä. Mitä voisi olla kauneuden ja onnen radikalismi, joka pidentäisi elämää tietoisuuden venyessä täältä ikuisuuteen?

Jaana Erkkilä-Hill: Kysy eläimiltä. Jaana Erkkilä

Alain de Botton ja John Armstrong ovat kirjoittaneet kirjan ” Art as Therapy”. Kirjassa ei puhuta taideterapiasta, vaan taiteen kokemisesta ja siitä keskustelemisesta elämää laajentavana ja syventävänä toimintana. Kirjoittajat eivät innosta lukijoita oman taiteen tekemiseen, eivät puhu osallistamisesta taiteen tuottamisen näkökulmasta, vaan siitä, miten erilaisen taiteen katsominen, sen sisällä eläminen, siitä puhuminen, sen hiljainen pohtiminen toimii eräänlaisena terapeuttisena työkaluna. Taide toimii työkaluna ymmärtää niin omaa kuin muidenkin elämää uusista vinkkeleistä katsottuna. Klassisen musiikin ammattilainen voi elää radikaalia elämää päivästä päivään aina vain harjoitellen, ja sitten silloin tällöin tuottaen kauneuden ja onnen kokemuksia kuulijoilleen. Kirjailija hioo sanojen sointia ja etsii juuri oikeaa tapaa ilmaista asia, joka varsinaisesti on sanojen ulottumattomissa.

Jaana Erkkilä-Hill: Yhteys. Jaana Erkkilä

Tänä outona aikana, jolloin virukset vellovat maailmalla ja sekä köyhyys että rikkaus kasvavat samanaikaisesti käsittämättömiin mittasuhteisiin, on radikaalia pyrkiä kohti hyvää elämää ja tietoisuutta kauneudesta aineettomien työkalujen, taide-elämysten kautta. Roomalainen filosofi Seneca (4 eaa. – 65 jaa.) kirjoitti esseen Elämän lyhyydestä. Seneca ei pannut paljoa painoa elämän pituudelle vuosissa, vaan painotti, että lyhytkin elämä on pitkä, jos tietää, miten sen käyttää. Oman kokemukseni mukaan luonnon tarkkailu, makoileminen ruohikossa ja katseen suuntaaminen yläilmoihin on hyvä tapa laajentaa tietoisuutta, lentää linnun siivin ja painovoimaa uhmaten.

Jaana Erkkilä-Hill: Ajatusaaltoja.

Taide pidentää elämää avaamalla lukemattomia ikkunoita uusiin ja outoihin maailmoihin, joissa eletään lineaarisen ajan tuolla puolen. Taide tekee ihmisen eksistentiaalisen yksinäisyyden siedettäväksi, ja se mahdollistaa yhteisöllisen jakamisen yksinäisyyden rinnalla. Taide avaa dialogin tekijöiden ja kokijoiden välille silloinkin, kun inhimillinen ajassa tapahtuva vuorovaikutus ei ole mahdollista. Taiteen välityksellä voi elää monta elämää, niin omaansa kuin tuntemattomien, eikä silloin vuosilla ole väliä, vaan kokemuksen intensiteetillä.

Taiteessa on hyvä elää, silloinkin kun tekee kipeää. Radikaali kauneus satuttaa.

Kirjoitus pohjautuu Pohjoismaisen Taidekouusäätiön ja Kokkolanseudun opiston yhteistyössä järjestämään luentosarjaan. Jaana Erkkilä-Hill puhuu taiteen suhteesta hyvinvointiin lauantaina 16.10. klo 14 Taidetalo Renlundin Taidekulmassa. Erkkilä-Hill on taiteen tohtori, Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori, Lapin Yliopiston kuvataiteen professori ja toimi vuosina 2006-2009 Pohjoismaisen taidekoulun rehtorina.