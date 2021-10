Topian talo hengittää taas Kannuksen Mäkiraonmäellä – Kunnostuksessa Lestijokilaakson Taideyhdistyksen toimitila on saanut muun muassa tuulettuvan alapohjan ja uusia hirsiä: "Nyt näkyy taas valoa ikkunassa"



Next

Lestijokilaakson Taideyhdistyksen tiloissa Topian talolla on taas tilaa harrastaa ja terveellistä ilmaa oleskella. Siitä iloitsevat etualalla yhdistyksen jäsenet Milkalotta Liedes (oik.) ja Riitta Liedes sekä taka-alalla yhdistyksen puheenjohtaja Leila Keski-Korpi (oik.) ja Teemi Oy:n yrittäjä Tuija Saralampi.

Lestijokilaakson Taideyhdistyksen tiloissa Topian talolla on taas tilaa harrastaa ja terveellistä ilmaa oleskella. Siitä iloitsevat etualalla yhdistyksen jäsenet Milkalotta Liedes (oik.) ja Riitta Liedes sekä taka-alalla yhdistyksen puheenjohtaja Leila Keski-Korpi (oik.) ja Teemi Oy:n yrittäjä Tuija Saralampi.

Lestijokilaakson Taideyhdistyksen Kannuksen Mäkiraonmäellä sijaitsevan kokoontumis- ja näyttelytilan eli Topian talon parisen vuotta kestänyt kunnostus on valmistunut syksyn aikana. Syyskuun puolesta välistä lähtien yhdistyksen jäsenet ovat taas saaneet harrastaa rakennuksen alakerrassa, kun parin vuoden ajan he ovat olleet remontin takia evakossa talon yläkerrassa – jopa vedet on kannettu kotoa asti.