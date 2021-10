Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ulkomaista työvoimaa on arvostettava ja heidän oikeuksiaan kunnioitettava, jos haluamme ihmisiä töihin

Kesäkuussa voimaan tulleen lain ansiosta oli tarkoitus, että ulkomaisten marjanpoimijoiden oikeudellinen asema paranisi. Lain piti suojella luonnontuotteita kerääviä ulkomaalaisia mahdolliselta mielivallalta ja hyväksikäytöltä.

Ulkomaiset poimijat ovat helppo kohde. He tulevat tekemään työtä, joka ei useimpia suomalaisia kiinnosta. He tekevät pitkiä päiviä hankalissa olosuhteissa vieraassa maassa asuen joukkomajoituksissa. Kun kesän tienesteillä on mahdollisuus muuttaa elämää, siihen ollaan valmiita.

Keskipohjanmaa teki jutun thaimaalaisten marjanpoimijoiden erittäin pienistä tuloista. Pahimmillaan poimijoille laskettiin Suomessa vietettyjen kuukausien kokonaisansioksi vain joitakin satoja euroja, vaikka he olivat myyneet Polarica-yhtiölle marjoja vähintään neljäntuhannen euron edestä. Loppuansiota syövät Keskipohjanmaan saamien tietojen mukaan palkkiosta tehdyt erilaiset vähennykset. Tarkemmat tiedot voitte lukea Keskipohjanmaan torstaina julkaisemasta jutusta.

Mikä sitten on laitonta ja mikä on muuten kyseenalaista, epäinhimillistä, kohtuutonta? Mitä maksuja suomalaiset marjayhtiöt eivät saa kerätä poimijoilta? Laitonta on kerätä maksua rekrytoinnista tai Suomeen ja Suomesta pois matkustamiseen liittyvistä palveluista. Lisäksi majoituksesta, ruokahuollosta tai ajoneuvokalustosta ei saa periä "kohtuutonta maksua". Mikä on kohtuutonta? Keskipohjanmaan jutussa käsiteltävien poimijoiden tapauksessa perityt kustannukset joukkomajoituksesta ja työmatkoista autolla tuntuvat kohtuuttomilta. Laki on sitten tulkitsijan kädessä. Lain noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Toholampilainen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) perehtyi Keskipohjanmaan juttuun torstaina. Lintilän haastattelu julkaistiin perjantaina verkossa ja tänään lauantaina printti- ja näköislehdessä. Hän huomauttaa "yleisellä tasolla", että yritys, joka tällaiseen ryhtyy, riskeeraa paljon. Kate pitäisi Lintilän mukaan tehdä marjasta eikä palveluista. Elinkeinoministeri pitää isona ongelmana, jos Suomen mainetta pilataan.

Suomessa tarvitaan ulkomaista työvoimaa kausitöihin ja pysyvästi esimerkiksi asiantuntijatöihin. Nämä kaksi ryhmää ovat hyvin erilaisia, sillä asiantuntijoilla on yleensä omat oikeudet tiedossa ja mahdollisuus odottaa luvattua palkkaa.

Luonnontuoteala on iso mahdollisuus Suomessa. On väärin poimijoita kohtaan, jos heidän oikeuksiaan poljetaan. On myös erittäin harmi koko luonnontuotealalle, jos hyvässä vauhdissa ollut työvoimahankinta kaatuu epäkohtiin.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.

Lue myös pääkirjoitus ja videojuttu prosesissista.