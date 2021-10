Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ihmisillä on oikeuksia, velvollisuuksia, vastuuta – Ei rokotuksen ottaminenkaan ole yksityisasia, kun se vaikuttaa muihin

Uusi normaali on se, että rokottamattomia ei saa syyllistää. Se on mielenkiintoinen ajatuskuvio yhteiskunnassa, jossa on paljon sääntöjä, lakeja, asetuksia ja normeja siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Kun rikkoo yhteisiä sopimuksia, sillä on seurauksia.

Alkoholia ja tupakkaa saa ostaa tietyn ikäisenä. Autolla ajamiseen tarvitaan lupa. Meillä on oppivelvollisuus, asevelvollisuus ja monia erilaisia pakkoja. Työvuoroon mennään sovittuna aikana ja junioriharjoitukset alkavat tasalta eikä melkein. Yleensä näiden sääntöjen ja ohjeiden vastapainona on se, että velvollisuuden hoitamisesta seuraa oikeus tehdä jotakin.

En tiedä, ovatko nuo mainitut asiat edes verrannollisia korona-aikakauteen ja rokotuksiin. On kuitenkin niin, että koronakaudesta selviytymisen merkkipylväänä on pidetty rokotekattavuuden 80-prosenttisuutta. Tietyillä alueilla ja paikkakunnilla ollaan rokotekattavuudessa selvästi tavoitellun alapuolella ja maan keskiarvon alapuolella.

Esimerkiksi Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella on todettiin perjantaihin mennessä 28 uutta koronavirustartuntaa. Sievissä tartuntoja on todettu 15, Ylivieskassa 10 ja Nivalassa 3. Koronatilanne on heikko etenkin Sievissä, jossa ilmaantuvuusluku on noin 300. Kalliossa tartunnan saaneista suurin osa on rokottamattomia.

Kallion alueen kuntien esimerkki noudattelee isoa kuvaa. Rokottamattomat sairastuvat. Keski-Pohjanmaalla Soiten alueella tunnistetaan sama suuntaus. Koronavirustartuntoja esiintyy pääasiassa rokottamattomien tai vasta hiljattain rokotuksen saaneiden keskuudessa. Soite suositteli viimeksi torstaina, että ihmiset hankkisivat täyden koronavirusrokotussarjan, sillä jatkossa taudilta on vaikeaa välttyä. Soite muistutti ennestään tiedossa olevasta asiasta, että koronavirus on selkeästi turvallisempaa kohdata rokotettuna. Itse rokotteeseen liittyy huomattavasti pienempiä riskejä kuin koronavirustartuntaan.

Monet iloitsevat nyt koronapassista, joka vihdoin saatiin Suomeenkin. Koronapassi on ratkaisu ravintolassa käymiseen, ravintoloiden toimintaan ja tapahtumien järjestämiseen. Terveysturvallisuutta tarvitaan myös ihan normaalissa arjessa.

Rokottamattomuus vaikuttaa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, miksi se olisi pelkästään yksityisasia?

