Koronatilanne jatkuu vakavana Soiten alueella. Maanantaina kuntayhtymä tiedotti koronavirustautiin liittyvistä kuolemantapauksista, joita on todettu yhteensä neljä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan keskussairaalan alueella.

Viime tietoon verrattuna koronakuolemia on tullut kaksi lisää. Soite muutti elokuussa aiempaa tiedotuskäytäntöään ja kertoi kahdesta koronavirustautiin liittyvästä kuolemasta, jotka olivat tapahtuneet pandemian aikana.

Epidemia leviää lasten ja nuorten keskuudessa. Koronan takia sairaalahoitoon joutuu kuitenkin useimmiten aikuisia, joilla on iän tai perussairauksien vuoksi heikentynyt vastustuskyky.

Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 7 koronaviruspotilasta.

Ilmaantuvuusluku on jo yli 170

Koronavirustaution Keski-Pohjanmaalla leviämisvaiheessa. Kaikki epidemian vaihetta kuvaavat luvut ovat nousussa.

Tartuntoja todettiin viime viikolla 75 (viikko sitten 57).

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta kohti on 171 (viikko sitten 127).

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana on 132 (viikko sitten 98).

Koronavirustesteistä 4,9 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 4,1 %).

Tartuntaketjujen jäljitettävyys on tällä hetkellä 85 %.

Tässä lista mahdollisista altistumistilanteista

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty. Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

13.10. klo 15-16 Nissen, Kokkola

13.-15.10. klo 10-22 Kahvibaari, Kannus

14.10. klo 11-11.30 Finnspring ruokala, Toholampi

15.10. klo 10.30-11 Halpa-Halli, Kannus

15.10. klo 12.15-12.45 JP-valinta, Toholampi

16.10. klo 12.30-13 Prisma, Kokkola

16.10. klo 14.30-15 S-Market Halkokari, Kokkola

16.10. klo 15-15.30 Lidl Keskusta, Kokkola

Toimi näin:

Soite muistuttaa, että tärkeintä on noudattaa koronaviruksen hygieniasuosituksia sekä hakeutua koronarokotukseen, mikäli rokote on vielä saamatta. Alueelliset koronasuositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/

Vielä rokottamattomien tulisi hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

12 –15-vuotiaiden rokotuskattavuus nousi viime viikolla

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 86,4 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 79,6 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 73,8 % väestöstä ja toisella annoksella 65,7 %.

Koulurokotusten ansiosta 12-15-vuotiaiden rokotuskattavuus nousi viime viikolla peräti 6,4 % ja rokotuskattavuus on tuossa ikäluokassa nyt 70,4 % ensimmäisen annoksen osalta. ksen

Soite lähettää tekstiviestillä muistutuksen

Tämän viikon aikana Soite lähettää tekstiviestin koronavirusrokotuksista kaikille alueen asukkaille, jotka ovat antaneet luvan tekstiviestimuistutuksen lähettämiseen. Viestissä kehotetaan hakeutumaan rokotukseen mahdollisimman pian, mikäli ei ole vielä saanut rokotetta.

Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.

Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/koronarokotteet/

Ajan koronarokotukseen voi edelleen varata netissä https://soite.terveytesi.fi tai puhelimitse rokotuskeskuksen sihteeriltä, puh. 040 804 2821 (puhelinaika: ma-pe klo 12–15) tai omasta terveyskeskuksesta. Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla.

