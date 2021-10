Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Energiaköyhyyttä pitää torjua kansallisin keinoin

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) isännöi maanantaina Kokkolan kaupungintalossa Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhtä tilaisuutta. Aiheena oli tällä kertaa "Elpymisestä kestävään kasvuun". Seminaarissa jossa puhuivat muun muassa myös Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila ja komissaari Jutta Urpilainen videoviestin välityksellä, käsiteltiin lähinnä Euroopan unionin elpymispakettia, sähkön kallista hintaa ja työvoiman saatavuutta.

Seminaari myös striimattiin ja sen voi katsoa jälkikäteen. Tilaisuuden juonsi sisältöjohtaja ja Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas.

Lintilän huolena seminaarin päättäneessä paneelissa oli energian hinnan kallistuminen Suomessa ja Euroopassa. Sähkön hinta on korkealla ja sen pelätään vain kallistuvan. Taustalla on maakaasun hinnan nousu lähinnä siksi, että Venäjältä Itämeren pohjalla kulkevaa toista kaasuputkea ei ole otettu käyttöön eikä Venäjä vie kaasua Ukrainan kautta Eurooppaan. Tämä on lisännyt kivihiilen käyttöä ja se taas on nostanut päästöoikeuksien hintoja. Sähkömarkkinalle tyypillisesti koko markkina on reagoinut fossiilisten polttoaineiden hintojen nousuun. Sähkön yleinen hintatason nousu on tarttunut myös uusiutuvaan energiaan.

Energian hinnan nousulle pieni Suomi ei välttämättä voi mitään. Sen sijaan se voi kompensoida kalliita sähkölaskuja kansalaisilleen. Viikonloppuna johtavat puolueet kuten SDP ja keskusta sanoutuivat irti Euroopan unionin vihreän siirtymän sosiaalirahastosta ja esittivät sen korvaamista kansallisilla ratkaisuilla. Kuten ministeri Lintilä Kokkolan seminaarissa totesi, ettei Suomi voi lähteä maksamaan toisten maiden kansalaisten sähkölaskuja. Omien kansalaisten sähkölaskuja voidaan maksaa, sillä toimeentulotukea voi käyttää jo nyt muun muassa vähävaraisten energialaskujen maksamiseen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolan seminaarissa työvoimapulan taklaamiseen esitettiin useita lääkkeitä. Kokkolan veneteollisuutta edustavan Nord Starin hallituksen puheenjohtaja Olli Lindqvist kertoi jo neljännessä polvessa olevan yrityksensä rekrytoivan henkilökuntaa kouluttamalla heidät itse. Parhaillaankin koulutettavana on merikapteeni ja eläinten hoitaja ja firmaan on tulossa monenlaista ammattilaista, joita kaikki yhdistää halu oppia ja tehdä hyvää työtä. Yrityksen taas kuuluu Lindqvistin mukaan huolehtia hyvästä ilmapiiristä. Se pitää vanhat töissä ja houkuttelee uusia työntekijöitä – niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkopalvelusta.