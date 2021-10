Muistisairas mies kateissa Kokkolassa – Poliisi pyytää havaintoja

Pohjanmaan poliisi tiedottaa maanantai-iltana Kokkolassa kadoksissa olevasta muistisairaasta miehestä. Vuonna 1947 syntyneestä miehestä on viimeisin havainto Mariankadulta maanantaina kello 18.

Poliisi kertoo, että kadonneella on harmaat housut, mustat kengät ja sininen kesätakki, jonka yläosassa on vihreää. Miehellä on mahdollisesti mukana musta polkupyörä ja kyynärsauva. Miehellä on poliisin mukaan poikkeava kävelytyyli.

Havainnot pyydetään ilmoittamaan suoraan hätänumeroon 112.

Poliisin ilmoitus kadonneesta Twitterissä: