Tartuntoja todetaan nyt erityisesti rokottamattomissa – Erityinen huoli yli 45-vuotiaista rokottamattomista, joita Pohjois-Pohjanmaalla on 23 000

Koronaepidemia on Pohjois-Pohjanmaalla edelleen perustasolla, eikä tiistaina kokoontunut alueellinen koordinaatioryhmä linjannut uusia suosituksia epidemian hillitsemiseksi. Viimeisimpänä alueelta on purettu etätyösuositus perjantaina 15. lokakuuta.

Koronatartuntoja todetaan alueella edelleen jonkin verran, erityisesti rokottamattomassa väestössä.

Sairaalahoidon tarve on säilynyt maltillisena, vaikka sairaalahoitoa tarvinneiden potilaiden määrässä nähtiin lokakuun alkupuolella nousua. Nousu näyttää tälle viikolle tultaessa kuitenkin tasoittuneen.

– Vaikka tilanne on meillä tasainen, on tärkeää muistaa, ettei epidemia ole kadonnut minnekään. Kansallisesti sairaalahoidon tarve on nousussa, ja myös Pohjois-Pohjanmaalla rokotekattavuutta pitäisi saada edelleen nostettua, alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala sanoo.

Kaksi rokoteannosta saaneita Pohjois-Pohjanmaan yli 12-vuotiaista asukkaista on nyt 72,7 prosenttia ja yhden rokotusannoksen saaneita vastaavasti 83 prosenttia.

Koordinaatioryhmä kertoo tiedotteessaan, että irittävää riittää kaikissa ikäryhmissä, mutta erityisesti huolta aiheuttavat ne yli 45-vuotiaat, jotka eivät ole ottaneet rokotetta. Heitä on Pohjois-Pohjanmaalla arviolta noin 23 000 henkilöä.

– Koronarokote suojaa hyvin koronaviruksen vakavalta tautimuodolta. Ikä, ylipaino ja perussairaudet puolestaan lisäävät sairaalahoitoa vaativan taudin riskiä, Nevala muistuttaa.

Myös kolmansia koronarokotteita on Pohjois-Pohjanmaalla annettu immuunipuutteisille henkilöille sekä niille, jotka saivat ensimmäiset rokotteet lyhyellä annosvälillä alkuvuodesta.

Nyt THL suosittelee kolmannen koronarokoteannoksen tarjoamista myös 60 vuotta täyttäneille ja lääketieteellisille riskiryhmille.

Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontuu seuraavan kerran kahden viikon kuluttua..