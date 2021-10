Paikallinen Soundi -podcastissa Noora Kataja Trio

Manu Kujalan Paikallinen Soundi -podcastin käsittelyssä on tällä viikolla Noora Kataja Trio, jossa soittavat Noora Katajan (laulu/piano) lisäksi Tuula Virkkala (basso) ja Mikko Kiiveri (rummut).

Noora Kataja Trio on ammattilaisbändi, joka on perustettu laulaja-lauluntekijä Noora Katajan ympärille vuonna 2017. Kataja on yhtyeen laulaja, sanoittaja, säveltäjä sekä kosketinsoittaja. Hän toimii päivätöikseen musiikin opettajana peruskoulussa ja lukiossa.

Neljä vuotta sitten Noora Kataja osallistui Seinäjoen Tangomarkkinoiden tangomarkkinakilpailuihin ja eteni semifinaaliin. Mikko Kiiveri ja Tuula Virkkala ovat soittaneet useissa eri tyylisissä bändeissä reilun parin vuosikymmenen ajan.

– Meidät voi buukata soittamaan triona (laulu/piano, basso & rummut), duona (laulu/piano & basso) tai trubaduurina (laulu/piano) esimerkiksi häihin, syntymäpäiville ja pikkujouluihin. Ohjelmistossamme on omien biisien lisäksi covereita pop-, rock ja soul-hengessä.

Keskipohjanmaa julkaisee Manu Kujalan Paikallinen Soundi -podcasteja nettisivuillaan kerran viikossa. Podcast kertoo kokkolalaisista, joita yhdistää musiikki. Kyse voi olla yksittäisestä artistista tai punk-yhtyeestä ja kaikesta siltä väliltä. Ikärajaa ei ole, vain musiikilla on merkitystä.

Jaksot ilmestyvät Keskipohjanmaan lisäksi Kokemus ry:n Youtube-kanavalle ja musiikkipalvelu Spotify:ssä.