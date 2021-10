Tämän viikon ykkösmeemi on Koronapassista loukkaantumisen ansiomitali. Itkevän vauvan kuvalla koristeltu mitali on tarkoitettu niille, jotka syyllistävät ravintoloita syrjinnästä ja heiluttavat natsikorttia.

Meemi on tietenkin pelkkä vitsi, mutta siihen tiivistyy aikamme kuva: koronapassi osuu tunteisiin.

Monet ravintolat ottivat sen käyttöönsä lauantaina kello 00.00 eli perjantai-iltana. Kokkolassa yhteen ravintolaan pääsi illalla vain hyväksytyllä koronapassilla, toisessa paikassa asiakkaat laitettiin keskiyön kynnyksellä ulos, kunnes heidät otettiin taas sisälle, hyväksytyllä passilla.

Käytäntö on järkevä. Ravintoloilla ei ole enää varaa luopua yömyynnistään. Lisäksi ihmisillä on oikeus suojautua vakavalta koronavirustaudilta.

Olen koronaviruksen suhteen tylsimys. Se ei ole innostanut minua missään vaiheessa.

En ole jakanut yhtään koronameemiä tai kuvaa laastaroidusta olkapäästä. En ole osallistunut yhteenkään rokotekeskusteluun somessa. Rokotukseen muistin ilmoittautua niin pahasti jälkijunassa, että sain ensipiikkini Vetelin liikekeskukseen räätälöidyssä aulassa parikymppisten nuorten aallossa.

Olen kuitenkin hyvin kartalla siitä, mitä somemaailmassa tapahtuu. Siksi Koronapassista loukkaantumisen ansiomitali -meemi nauratti.

Nythän on niin, että elämme toisintoa talvesta 2015, jolloin Euroopan pakolaiskriisi sai liikkeelle myös niin sanotut vaihtoehtomediauskolliset. Joidenkin mielestä meneillään on median siunaama koronasalaliitto, jonka tavoitteena on orjuutus ja kommunistinen maailmanjärjestys, kuten Helsingin perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Laura Korpinen vihjaili juuri Twitterissä.

Koronarokotteesta ja sen vastustamisesta on tullut identiteetin rakennuspalikka, ismi.

Kanadalainen psykologi Jordan B. Peterson kirjoittaa tuoreessa kirjassaan 12 uutta elämänohjetta siitä, kuinka ismiteoreetikko asemoi itsensä yhtälön moraalisesti oikealle puolelle joutumatta todella näkemään vaivaa osoittaakseen pätevyytensä. Maailman ongelmat typistetään yksinkertaiseksi ilmiöksi ja keksitään aiheuttajaksi pahantekijä, jota voidaan moraalisella tasolla vastustaa.

Siitä voimaannuttavasta tunteesta on kyse virallisesti hyväksytyn koronatotuuden vastustamisessa. Hurmos leviää etenkin kristillisen konservatiivioikeiston nettimedioiden kautta, mikä osaltaan selittää sen, miksi rokotekattavuus on pieni lestadiolaiskunnissa.

Jopa Radio Patmoksen omistava vanhoillinen Patmos Lähetyssäätiö on kehityksestä huolissaan. Säätiön toiminnanjohtaja Pasi Turunen joutui muistuttamaan elokuussa, että "Ilmestyskirjalla ei ole mitään tekemistä koronarokotteen kanssa": Tällainen on edesvastuutonta pelottelua. Kristittyjen on syytä suhtautua varovaisesti netissä leviäviin villeihin teorioihin ja pelotteluvideoihin.