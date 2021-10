Halsualla, Lestijärvellä, Toholammilla ja Uudessakaarlepyyssä saavutettiin 80 prosentin rokotekattavuus – Katso tästä rokotusten tilanne nyt

Tavoiteltu rokotekattavuus yli 12-vuotiaiden keskuudessa oli keskiviikkoon mennessä saavutettu Keskipohjanmaan vaikutusalueella Halsualla, Lestijärvellä, Toholammilla ja Uudessakaarlepyyssä.

Valtakunnallisessa koronastrategiassa 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttamisella on tärkeä rooli. Valtioneuvosto on linjannut, että kun 80 prosentin rokotekattavuus on saavutettu, luovutaan rajoituksista ja valtakunnallinen arvio on, että tämän saavuttaminen on mahdollista lokakuun loppuun mennessä, mikäli rokotusinto ei laannu. Riittävällä rokotekattavuudella yhteiskunnan eri toimintoja ei enää rajoiteta.

Valtakunnallisesti kaksi rokotetta on saanut 75,7 prosenttia yli 12 vuotta täyttäneistä.