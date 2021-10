Keskipohjanmaan pääkirjoitus: KAVIn asettamat ikärajat suojaavat katsojaa

Aina silloin tällöin elokuvien sisältö ja niiden perusteella tehdyt ikärajat nostattavat vastustusta. Yleensä kritiikki kohdistuu siihen, että ikäraja on nostettu liian korkealle, mutta myös liian alhaista ikärajaa paheksutaan.

Viimeksi tunteita on nostattanut Ryhmä Hau: Superpennut -elokuva, jonka ikärajaa on kyseenalaistettu. Ikärajoja valvova Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) sai jo ennen elokuvan ensi-iltaa vanhemmilta palautetta elokuvan K7-ikärajasta. Palautteissa toivottiin ikärajan laskemista sallituksi kaikenikäisille. Vaatimustaan lasten vanhemmat perustelivat sillä, että suosittu Ryhmä Hau -televisiosarja on sallittu kaikenikäisille, ja tuttujen koiraystävien valkokangasseikkailua on monessa perheessä odotettu hartaasti.

Yleisöpalautteen perusteella KAVI otti elokuvan uudelleenluokiteltavaksi. Se ei kuitenkaan ole muuttanut ikärajaa, vaan se pysyy ennallaan. Päätöstä instituutti perustelee sillä, että elokuva ja televisiosarja ovat kaksi ei formaattia. Vaikka elokuvaa ja tv-sarjaa yhdistävät tunnettu nimi ja tutut hahmot, on tekijätiimi elokuvan ohjaajasta ja käsikirjoittajista alkaen eri kuin televisiosarjassa. KAVIn mukaan elokuvan tekninen toteutus on selkeästi kehittyneempää ja vaikuttavuudeltaan voimakkaampaa kuin tv-sarjassa. Elokuvassa on useita kohtalaisen tehostettuja uhkatilanteita, jotka kohdistuivat joko inhimillistettyihin eläinhahmoihin tai lapsiperheisiin. Elokuvan sisällä on myös pidempi teema koskien koiran traumaattista hylkäämiskokemusta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

KAVI muistuttaa jälleen kerran, että ikärajojen tarkoitus on suojella lapsia elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien haitallisilta sisällöiltä. Kaukana ovat ne ajat, jolloin esimerkiksi piirretty elokuva oli poikkeuksetta lapsille sopivaa näytettävää. Myös tietokoneanimaatio, kuten tässä tapauksessa Ryhmä Hau -elokuva, saattaa olla sisällöltään ja toteutukseltaan sellainen, että se on omiaan aiheuttamaan pienemmissä lapsissa ahdistusta.

Asetetuista ikärajoista voi aina antaa palautettaKAVIn verkkosivuilla, ja ne myös käydään läpi tarkasti. Päinvastainen esimerkki on parin vuoden takaa. Tuolloin luokiteltiin uudelleen yleisöpalautteen perusteella animaatioelokuva Madagascar (2005). Elokuva oli aikoinaan Valtion elokuvatarkastamon päätöksellä sallittu kaikille, kun se nyt on sallittu yli 7-vuotiaille. Myös lasten animaatioelokuvan Pohjoisen sankarit (Arctic Dogs/ Arctic Justice, 2019) uudelleenluokiteltiin ja on nyt sallittu yli 7-vuotiaille.

KAVI tukee koulujen elokuva- ja mediakasvatusta elokuvapoluilla. Elokuussa otettiin käyttöön uudistunut polku, jossa on nyt mukana myös varhaiskasvatus. Samassa uudistuksessa päivitettiin peruskouluille suunnattujapolkuja ja elokuvavalikoimaa täydennettiin.

Kokkolassa myrskyn vesilasissa nostatti pari syksyä sitten ruotsinkielisellä lukiolla katsottu elokuva Call Me by Your Name. Elokuvaa paheksuneet vanhemmat valittivat asiasta aluehallintovirastoon, joka totesi valituksen aiheettomaksi. Elokuvan oli valinnut kouluissa näytettäväksi myös elokuvakasvatuksesta vastaava Koulukino, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama elokuva- ja mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Tässä elokuvassa ikäsuositus oli 12 vuotta ja elokuvan nähneistä oppilaista yksikään ei ollut alle 16-vuotias.

Tiina Ruotsala

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.