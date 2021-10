Tehostetun palveluasumisen yksikössä Pedersheimissä Pännäisissä on todettu useita koronatartuntoja

Tehostetun palveluasumisen yksikössä Pedersheimissä useilla osastoilla on todettu koronatartuntoja sekä henkilökunnalla että asukkailla, kerrotaan Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastosta perjantaina iltapäivällä. Nämä osastot on asetettu karanteeniin ja niissä on vierailukielto 4.11. saakka. Myös muita vierailuja yksikössä kehotetaan välttämään.

Tartunnanjäljitys on meneillään ja altistuneisiin otetaan yhteyttä ja asetetaan tarvittaessa karanteeniin. Kaikkia, jotka ovat oleskelleet Pedersheimissä 14.10.2021 jälkeen, pyydetään tarkkailemaan mahdollisia koronaoireita ja hakeutumaan testiin lievistäkin oireista, Pietarsaaren sote-virastosta pyydetään.