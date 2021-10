Kultaseppä Sami Salo opiskeli levyseppähitsaajaksi: "Onhan se vähän samanlainen ammatti" – Opintojen loppusuoralla hän sai lyömättömän tarjouksen



Aiemmin kultaseppänä työskennellyt Sami Salo on näyttökoetta vaille valmis hitsaaja. Työtilanne näyttää hyvältä, sillä ammattitaitoisista levyseppähitsaajista on Suomessa pulaa nyt ja seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Sami Salo on juuri tekemässä opintoihin liittyvää näyttökoetta. Kun se on valmis ja hyväksytty, hänen työhaalareittensa takataskussa on tuore levyseppähitsaajan tutkintotodistus.