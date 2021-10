Elokuva-arvostelu: Vahvat naiset hyvässä ja pahassa narsistina ja aattelisena – Kino-Keskipohjanmaa muistaa naisten lisäksi myös Buster Keatonia

★ ★ ★

Vuosisadan häät. Ohjaus Marja Pyykkö. Käsikirjoitus Aleksi Bardy. Kuvaus Remko Schnorr. Pääosissa Outi Mäenpää, Mikko Leppilampi, Matleena Kuusniemi. 87 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen.

Viikon filmeissä nähdään vahvoja naiskuvia ja tinkimättömiä tulkintoja – hyvässä ja pahassa. Neljän Jussi-palkinnon mestari (mm. Musta jää) ja Sovinnosta (Svinalängorna) Ruotsin Guldbaggen voittanut Outi Mäenpää on pitelemätön narsisti Marja Pyykön Vuosisadan häissä. Tv-sarjoista tuttu, Emmy-palkittu ja Star Warsissakin näytellyt Jodie Comer esittää historiallisen filmin keskushahmoa, vuonna 1386 raiskattua Marguerite de Carrougesia. Oikeutta etsivän aatelisnaisen rooli on parasta Ridley Scottin suurelokuvassa. Molemmat naiset perustuvat todellisiin henkilöihin sillä kuuluisalla taiteellisella vapaudella.

Vuosisadan häiden Viima (Outi Mäenpää) nappaa yökerhosta kainaloonsa nuoren lätkäjätkän (Amos Brotherus). HELSINKI-FILMI

Vuosisadan häät on erikoislaatuisin ja ärsyttävin tämän vuoden kotimainen. Kiinnostavampi se silti on kuin tusina muuta vuosina 2020-2021 ensi-iltaan tullutta keskinkertaista, väritöntä, hajutonta ja mautonta suomifilmiä – nimiä mainitsematta. Elokuvan pitää toimia omillaan, ilman tietoja sen tekemisestä tai taustoista ja irrallaan ohjaajan sanomisista. Silti Vuosisadan häiden kaltainen äärimmäinen esitys tulee ymmärrettävämmäksi, kun tietää Outi Mäenpään esittämän julkkispsykologi Viima von Ausgezeichnetin (!) saaneen piirteitä edesmenneestä elokuva-alan narsistista. (Ainoa muistoni hänestä on vuoden 1996 Marianne Faithfullin konsertti Finlandia-talossa. ”Viima” aloitti huutelun kesken laulajan välispiikkejä. Faithfull totesi tyynesti ”Fuck off” ja häirikkö kannettiin ulos. Räväkkäkin nainen voi kohdata vielä räväkämmän.) Vuosisadan häät käynnistyy hyvin. Liekö kuvauksen vaihteleva laatu ja suoranainen rumuus teemaan sopivaa tarkoituksellisuutta, mutta ainakin kuvat kulkevat. Yksityiskohdat tukevat toisiaan ja homma sujuu. Viiman diskotanssi on hurja. Ehkä siinä on osin käytetty sijaista, mutta Mäenpään energisyys tekee kaikesta uskottavaa. Sivuhenkilöt vaikuttavat hätäisesti käsikirjoitetuilta. Onnistuneimpia ovat Lauri Maijalan ex-puoliso, Amos Brotheruksen punaposkinen lätkäjätkä, jonka Viima hetkeksi kaappaa kainaloonsa, sekä herkullisin sivuosa, Santeri Helinheimo Mäntylän ambulanssin ensihoitaja. Puolivälistä jaksot ja kohtaukset kasautuvat sattumanvaraisina. Nimessä mainittujen häiden ja Viiman juhlapuheen entiselle sulholle (Mikko Leppilampi) pitäisi toimia huipennuksina, mutta niin ei käy. Siihenastisesta tyylistä (tai tyylittömyydestä) täysin poikkeavan tappelukohelluksen jälkeen elokuva päättyy töksähtäen. Outi Mäenpää ei ole näyttelijöistämme vaimeimpia, yksityishenkilönäkään, kuten muistamme viime Jussien puheenvuorosta. Hänen Viimansa on naisena paljokas, sylintäysi ja enemmänkin. Ilman Mäenpään röyhkeyttä Vuosisadan häät olisi sietämätön elokuva. Sellainen tuli Lauri Nurksen ohjaamasta Veijareista (2010), jossa pitelemättömiä narsisteja esittivät miehet. Miehissä näihin minä-minä-rooleihin on kuitenkin totuttu, naisille räävittömyyttä ei sallita. Vuosisadan häiden kohtaama torjunta saattaa olla seurausta elokuvan inhorealismista. Osa siitä voi johtua puhtaasta naisvihasta. Tarina on ohjaaja Marja Pyykölle henkilökohtainen. Silti siitä puuttuu kaikki sovitteleva, pehmentävä sävy, mikä oli mukana esimerkiksi Milana Misicin äidistään Laila Kinnusesta tekemässä iskelmässä Aikoja sitten. Vuosisadan häät on kunniakas epäonnistuminen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

★ ★ ★

The Last Duel. Ohjaus Ridley Scott. Käsikirjoitus Nicole Holofcener, Ben Affleck, Matt Damon Eric Jagerin tietokirjasta. Kuvaus Dariusz Wolski. Pääosissa Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver. 153 min. K16. BioRex, Pietarsaari. Bio Rex, Kokkola.

The Last Duel olisi voinut olla Ridley Scottin paluu takavuosien loistoon parin vuosikymmenen huolellisten keskinkertaisuuksien jälkeen. Jos uutuutta vertaa merkkiteokseen Thelma ja Louise tai pätevään historiaseikkailuun Gladiaattori, ei The Last Duelista voi puhua samana päivänäkään. Historia-aihe tuo mieleen juuri Gladiaattorin.

Jodie Comer kerää katseet The Last Duelissa, vaikka filmissä on Adam Driverin ja Matt Damonin tapaisia tähtiä. TWENTIETH CENTURY STUDIO

Nimenmukaisessa kaksintaistelussa on paikoin samaa sähäkkyyttä ritarin törmätessä hevosineen kivimuuriin. Näyttävän ylöspanon ohjaaja osaa. Se onkin tervetullutta silmänruokaa, mutta kokonaisuus ei innosta. Alussa esitellään Pariisin vuoden 1386 valtava taisteluareena ylhäältä. Ilmakuvassa se näyttää digitaaliselta lavastukselta. Sotajoukkojen yhteenotot kuvitetaan pätkissä. Sääli, sillä Sir Jean de Carrougesin (Matt Damon) johtama ratsuväen hyökkäys ja taistelu joella muistuttavat ensivaikutelmalta odotuksia herättävästi Pelastakaa sotamies Ryanin maihinnousua. Tietenkään Scottin ei kannattanut ryhtyä kilpailemaan Steven Spielbergin – tai Orson Wellesin Falstaffin tai Sergei Eisensteinin Aleksanteri Nevskin – pajatson tyhjentäneiden sotakohtausten kanssa. Eivätkä Sir Jeanin urotyöt tai kunnialliset tappiot olekaan pääasia. Lyhyissäkin kohtauksissa näkyy sodan julmuus ja ratsuväen raakuus. Silti historiallisen draaman ja seikkailunkaan ystävä ei voi välttyä vaikutelmalta, että The Last Duelissa puitteet ovat asialliset, mutta sisällön ja käsittelyn kanssa on niin ja näin. Scottin aiemmat filmiverrokit, Robin Hood ja Kingdom of Heaven – Taivas maan päällä, olivat nekin The Last Duelin tapaan raskaasti liikkuvia ja epätyydyttäviä elokuvia ilman persoonallista näkökulmaa tai otetta. The Last Duel jää hahmottomaksi möhkäleeksi, vaikka muodollinen alkuidea näppärä onkin. Ennen kunniakaksintaistelua kuullaan kolme todistajanlausuntoa. Lady Margueriten raiskauksesta kertoo ensin puoliso Sir Jean, jonka ”omaisuutta” nainen keskiajan käsityksen mukaan oli. Sitten puheenvuoron ottaa raiskaaja, Jacques Le Gris (Adam Driver). Päätteeksi kuullaan Margueritea (Jodie Comer), mikä onkin filmin kiinnostavin osuus. Esitystapa muistuttaa kuvataiteen triptyykkiä, mutta myös kansanlaulua säkeistöineen. Ongelmana on vivahteettomuus ja päällekkäisyys. Kertomukset eivät syyllisyydenkään suhteen poikkea toisistaan. Le Gris’n oma todistus tekee sekin miehestä raiskaajan. Tämän hetken elokuvassa harva kerää katseet, jos filmissä on mukana Adam Driver. Jodie Comerilta temppu onnistuu. The Last Duel on Lady Margueriten tarina, mutta jää käsikirjoituksen ja ohjauksen osalta siinäkin puolitiehen. Hienovaraisuus ei ole Ridley Scottin hyve. Kun samoja historian henkilöitä koskeva Wikipedian artikkeli on jännittävämpi kuin aiheesta julkaistun tietokirjan pohjalta kuvattu elokuva, jossain on mennyt vikaan. The Last Duel ei ole menestynyt maailmalla eikä Suomessa. Haluaako yleisö katsella vain nykyrealismia tai fantasiaa? Parempi keskiaikakuvaus, myyttinen The Green Knight, otettiin Yhdysvalloissa hyvin vastaan. Meillä se ei kerännyt katsojia. Onko historiallinen aihe aina riski?