Paikallinen Soundi -podcastissa Manu Kujalan vieraana Soliferus

Manu Kujala saa Paikallinen Soundi -podcastissa vieraakseen nelihenkisen Soliferuksen. Fantasiapainotteinen tarinankerrontaan painottuva bändi aloitti powermetallista ja sijoittuu nyt progressiivinen heavy/rock -skeneen. Yhtye on perustettu vuonna 2018, ja siinä soittavat: Aku Känsäkangas, basso, Samu Mutka, rummut, Otto Rintala, kitara, Juuso Perttula, koskettimet. Albumi on tekeillä ja neljä biisiä on jo nähnyt päivänvalon.

Keskipohjanmaa julkaisee Manu Kujalan Paikallinen Soundi -podcasteja nettisivuillaan maanantain digi- ja tiistain näköislehdessä. Podcast kertoo kokkolalaisista, joita yhdistää musiikki. Kyse voi olla yksittäisestä artistista tai punk-yhtyeestä ja kaikesta siltä väliltä. Ikärajaa ei ole, vain musiikilla on merkitystä.

Jaksot ilmestyvät Keskipohjanmaan lisäksi Kokemus ry:n Youtube-kanavalle ja musiikkipalvelu Spotify:ssä.