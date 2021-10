Laitila

Suomen kantasolurekisterissä on tällä hetkellä noin 55 000 jäsentä, mutta lisää tarvittaisiin kipeästi. Mitä suurempi kantasolurekisteri on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä jokaiselle kantasoluja tarvitsevalle potilaalle löytyy sopiva luovuttaja.

Kantasolusiirtoja käytetään vaikeiden veritautien hoitoon.

Uusille jäsenille on suuri ja jatkuva tarve, kertoo Suomen Punaisen Ristin kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen. Rekisteriin liittyminen ei vielä tarkoita kantasolujen luovutusta.

– Tavoitteenamme on, että saisimme rekisteriin vuosittain 5 000–10 000 uutta jäsentä. Yli 70 prosenttia Suomen kantasolurekisterin jäsenistä on naisia, ja naisia tarvitaan tietenkin jatkossakin, mutta erityisen suuri tarve on miehille, sillä myös sukupuolella voi olla merkitystä, kun etsitään sopivaa luovuttajaa, Korhonen sanoo.

Kantasolurekisteriin liittyvän on oltava perusterve ja 18–35-vuotias. Luovuttajan ja potilaan kudostyyppien on sovittava yhteen erittäin tarkasti, mistä syystä oikean luovuttajan löytäminen voi olla todella hankalaa.

Kantasolurekisteri on maailmanlaajuinen, ja eri maiden kantasolurekistereissä on yhteensä yli 40 miljoonaa jäsentä. Korhonen kertoo, että yksikään maa ei ole kantasolusiirteiden suhteen omavarainen: Suomeen tuodaan siirteitä ulkomailta, ja suomalaiset luovuttajat luovuttavat kantasoluja myös ulkomaalaisia potilaita varten.

Suomessa tehdään vuosittain 160–180 kantasolusiirtoa. Näistä 30–40:ssä käytetään suomalaisen luovuttajan kantasoluja.

– Joka vuosi on noin kymmenen suomalaispotilasta, joille ei löydy sopivaa luovuttajaa, mikä johtaa potilaan menehtymiseen. Lisäksi 20–30 suomalaispotilaalle ei löydy \”täydellistä\” luovuttajaa, ja kantasolusiirto joudutaan tekemään hieman huonommin sopivalla luovuttajalla tai jollakin kokeellisemmalla menetelmällä.

Kantasolusiirto tehdään useimmiten leukemiapotilaalle, mutta kantasoluja tarvitsevat Korhosen mukaan myös hemoglobiinitaudeista kärsivät sekä immuunipuutteiset henkilöt. Immuunipuutteinen lapsi syntyy puutteellisella elimistön immuunijärjestelmällä eikä saa puolustauduttua bakteereita, viruksia ja muita infektioita vastaan.

– Tällaisessa tapauksessa lapsi usein menehtyy ensimmäisen ikävuotensa aikana, ellei hänelle tehdä kantasolusiirtoa, Korhonen kertoo.

Kantasolujen tarve on Korhosen mukaan hiljalleen lisääntynyt siitä asti, kun kantasolurekisteri perustettiin vuonna 1992. Taudit itsessään eivät ole lisääntyneet, vaan kantasolusiirtoja on opittu tekemään paremmin, minkä ansiosta niitä saadaan nykyään tehtyä myös iäkkäämmille potilaille. Tämä on lisännyt kantasolujen tarvetta.

Korhonen epäilee, että moni suomalainen ei ole vielä tietoinen siitä, että kantasolujakin olisi mahdollista luovuttaa. Verenluovutus on selvästi tutumpi asia: noin viisi prosenttia suomalaisaikuisista luovuttaa verta säännöllisesti.

Korhosen mukaan monella kantasolurekisteriin liittyvistä henkilöistä on läheinen tai tuttava, joka on sairastunut leukemiaan.

– Suuri merkitys on myös sillä, jos potilas tai omainen kertoo sosiaalisessa mediassa oman tarinansa. Se on voimakas, pysäyttävä viesti, joka usein herättää auttamisenhalun.