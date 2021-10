Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Terveydenhuoltoa odottaa toinen ja toisenlainen aalto – Kestokykyä ja voimavaroja mitataan epidemian jälkeenkin

Otsikossa esiintyvällä toinen aalto -ilmauksella ei viitata koronavirustilanteen vaiheittaiseen kehitykseen vaan terveydenhuollon tilaan ja tulevaisuuteen. Tämän lukija saa jäljempänä kirjoituksessa huomata.

Korona-aika erikoissairaanhoidossa ja hammashoidossa noudattaa samaa kaavaa, voidaan todeta 22.9. ja 24.10. Keskipohjanmaassa julkaistujen artikkelien pohjalta. Kun epidemian ensimmäinen aalto löi Suomeen keväällä 2020 ja suojautumiskeinot taudilta olivat verrattain vähäiset, terveydenhuollon resursseja oli priorisoitava epidemian hoitoon. Kiireetöntä hoitoa oli karsittava – tietyillä maantieteellisillä alueilla ja toimintasektoreilla jopa keskeytettävä kokonaan.

Hoitoajat siirtyivät, mutta hoidon tarve potilailla pysyi. Syntyi entistäkin pidempiä hoitojonoja, joita ryhdyttiin purkamaan – ja puretaan pitkään.

Erikoissairaanhoidossa yli puoli vuotta hoitoa odottaneiden osuus kaikista jonottajista Soiten alueella elokuussa 2020 oli 13,0 prosenttia, Pohjois-Pohjanmaalla puolestaan 13,6. Kummassakin sairaanhoitopiirissä pitkäaikaisjonottajien osuus on pienentynyt muutamalla prosenttiyksiköllä vuodessa. Toki on huomautettava, että huhtikuun 2021 ja elokuun 2021 välillä pitkäaikaisjonottajien osuus on hivenen suurentunut.

Hammashoidossa Soiten alueella tilanne oli pahimmillaan loppuvuonna 2020. Tuolloin peräti 1 400 hammashoidon potilasta jonotti yli puoli vuotta hoitoaikaansa. Syyskuun 2021 lopulla jonokirjassa oli enää noin puolet tästä määrästä.

Parempaan päin siis, mutta kummallakaan sektorilla ei voida huokaista helpotuksesta. Pieni ero vallitsee sektorien välillä: hammashoidon puolella epidemiatilanteen heilahtelu ei enää vaikuta niin suuresti ja suoraan kuin erikoissairaanhoidossa.

Jälkimmäisellä sektorilla esimerkiksi leikkaustoimintaa voidaan joutua supistamaan hetkellisesti, jos epidemian hoitoon on kohdennettava työvoimaa. Tällöin hoitojonojen purku vaikeutuu. Jo jonossa olevat joutuvat odottamaan, ja toisaalta on oletettavaa, että uusia tapauksia tulee letkan hännille. On myös realismia, että koronaviruksesta aiheutuvat sairaanhoidon erityisjärjestelyt eivät ole täysin ohitse.

Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vs. johtajaylilääkäri Terhi Nevala arvioi sairaanhoidon kuormituksen pysyvän lähivuodet kovana. Vastaavasti alansa näkymiä syyskuussa ennakoi Soiten ylihammaslääkäri Martti Lilja: töitä riittää, koska hoitovelkaa on kertynyt.

Lilja kuvailee, että kun ei ehditä hoitaa kaikkia potilaita niin ripeästi kuin olisi syytä, odottaessa yksittäisen potilaan niin kutsuttu korjauslista mahdollisesti pitenee. Lisäksi paikoin on havaittavissa vaikeuksia saada osaavia tekijöitä hammashoitoon. On niinkin, että rajallinen budjetti hidastaa jonojen purkua.

Korona-aikana on tietyllä tapaa eletty kädestä suuhun. Jotta selvittäisiin tästä päivästä, on jätetty huominen huoleksi, joka tulee vastaan joskus myöhemmin. Tämä kritiikittömäksi tarkoitettuna huomiona koskee valtion talouspoliittisia ratkaisuja, samaten esimerkiksi terveydenhuoltoa.

On täytynyt pitää epidemia kurissa. On täytynyt nipistää muusta terveydenhuollosta.

Epidemia oli ja on terveydenhuollon lujille pistänyt ensimmäinen aalto. Epidemian jälkeen koittavaa hoitovelan maksua voidaan pitää toisena aaltona. Onko tämä laine edeltäjäänsä hurjempi? Kuinka ikävä vihollinen aika on hoitoa odottaville? Riittääkö käsityskyvyn ylittäviä venymisiä tehneiden terveydenhuollon ammattilaisten jaksaminen?

Huoli on perusteltu ja huolenaiheen ydin, terveys, tärkeysjärjestyksen kärkipäästä. Jos kansakunnan terveys on rempallaan, se heijastuu moneen asiaan yhteiskunnassa. Toivottavasti emme joudu todistamaan, pitääkö väite paikkaansa vai ei.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.