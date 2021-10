Pääministeri Marin Ylellä: Hallitus on toimintakykyinen – "Aina hallituspuolueiden välillä on erimielisyyksiä"

Helsinki

Hallituksen toimintakyky on pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hyvä. Marinilta kysyttiin asiasta Ylellä Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina, sillä julkiseen keskusteluun on noussut hallituksen erimielisyyksiä niin sanotun Veikkaus-kiistan jälkimainingeissa.

Pääministerin mukaan erimielisyydet johtuvat pohjimmiltaan siitä, että hallituksessa on erilaisia puolueita.

– Me katsomme eteenpäin ja ratkaisemme niitä kysymyksiä, joita hallituksen pöydällä on. Aina hallituspuolueiden välillä on myös erimielisyyksiä ja erilaisia näkemyksiä. Näin se on, kun meillä on monipuoluehallitus eikä esimerkiksi kaksipuoluejärjestelmä, Marin sanoi.

Pääministeri kertoi myös, että hänen välinsä esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa ovat toimivat ja että hän luottaa talouspoliittisen keskustelun onnistuvan vastaisuudessakin.

Ensi keväälle suunniteltuja toimenpiteitä työllisyystoimista sekä todennäköisesti ilmastotoimista Marin kuvailee haastaviksi.

– Varmasti tulee olemaan tiukat neuvottelut, en sitä lainkaan kiistä.

Lisäksi pääministeri kertoi hänen puolueensa ajavan pienimpien eläkkeiden korottamista mutta ei indeksin muuttamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Koronapassia koskeva lainsäädäntö vanhenee vuoden vaihteessa. Pääministeri kertoi haastattelussa pitävänsä perusteltuna sitä, koronapassille haetaan jatkoa eduskunnalta.

Marinin mukaan koronapassia ei olisi voitu Suomessa ottaa aikaisemmin käyttöön.

– Itse en olisi ottanut passia käyttöön aikaisemmin, koska rokotekattavuus oli niin alhaalla. Nyt tilanne on toinen, rokotekattavuus on kasvanut.

Rokotettavasta väestöstä kaksi rokoteannosta on saanut hieman yli 77 prosenttia. Hallituksen asettama tavoite rajoitusten purkamiselle on 80 prosentin rokotekattavuus.

Myös kolmas annos tullaan Marinin mukaan lopulta antamaan Suomessa kaikille. Ensin se annetaan kuitenkin riskiryhmille.

Marinin mukaan kaikki tarmo pitäisi keskittää siihen, että rokotukset saadaan toteutettua globaalisti.

– On hyvin huolestuttavaa, että puhutaan kolmannesta annoksesta, kun suuressa osassa maailmaa ei ole annettu vielä ensimmäistäkään, hän sanoi.

Pääministerin mukaan uusia rajoitustoimenpiteitä ei ole suunnitteilla, sillä olennaisinta olisi rokotuksen ottaminen.

– Sanoisin aivan kaikille suomalaisille, että ottakaa rokote.

Haastattelussa nousivat esiin myös pääministerin yksityisyyden rajat sekä hänen sosiaalisen median käyttönsä. Lauantaina Marin jakoi kuvapalvelu Instagramissa tarinatoiminnolla kuvan, jonka yhteyteen liitetty boomer-sana tulkittiin vanhempia ikäluokkia loukkaavaksi.

Pääministerin mukaan hänen tarkoituksenaan ei ollut arvostella vanhempia ikäluokkia. Hän kertoo arvostavansa suuresti heidän panostaan suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Pääministerin mukaan on kuitenkin ymmärrettävää, että hänen asiansa herättävät huomiota, mutta toivoo huumorin olevan sallittua myös poliitikoille.

– Toivon, että voin ravistella pääministeri-instituutiota ja ehkä tehdä tuleville toimijoille tilaa. Olen nuoremman sukupolven edustaja, se näkyy siinä, miten työtäni teen.