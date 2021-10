Soitessa kolmatta koronarokotetta saa tästä viikosta alkaen kaikki yli 60 -vuotiaat – Epidemia on yhä leviämisvaiheessa

Kolmansien koronarokotusannosten jakaminen laajenee tällä viikolla Soiten alueen kaikille 60 vuotta täyttäneille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä yli 12-vuotiaille 1. ja 2. riskiryhmiin kuuluville, mikäli toisesta rokotusannoksesta on kulunut 6 kuukautta. Rokotustieto tarkistetaan rokotuspisteellä ja mikäli toisesta rokotuksesta on kulunut alle 6 kuukautta, ei kolmatta rokotetta voida vielä antaa.

Kolmannen rokotteen ottajat saavat halutessaan influenssarokotteen samalla käynnillä, jotta rokotuksissa ei tarvitse käydä jatkuvasti. Kolmannen rokotusannoksen saa Soiten rokotuspisteistä. Rokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan walk-in-rokotukseen.

Kolmansia rokotusannoksia annetaan edelleen myös immuunipuutteisille yli 12 vuotta täyttäneille sekä sote-henkilöstölle. Muulle väestölle influenssarokotukset alkavat marraskuun puolessa välissä.

Soiten koronatilanne jatkuu vakavana Soiten alueella. Viime viikon (vko 42) aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 94 uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnan saaneista oli rokottamattomia tai vajaan rokotesarjan omaavia.

Epidemia leviää etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Koronan takia sairaalahoitoon joutuu kuitenkin useimmiten aikuisia, joilla on iän tai perussairauksien vuoksi heikentynyt vastustuskyky. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 6 koronaviruspotilasta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 170 (viikko sitten 132). Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 221 (viikko sitten 171)

Koronavirustesteistä 6,5 % on positiivisia tuloksia (viikko sitten 4,9 %)

Tartuntaketjujen jäljitettävyys on 85. Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 4 K-PSHP:n alueella

Koronaviruksen epidemiavaihe Keski-Pohjanmaalla on edelleen leviämisvaiheessa.

Mahdollisten altistustilanteiden listausta on päivitetty. Koronavirukselle on voinut altistua seuraavissa paikoissa:

19.-22.10. klo 11-12 joka päivä: Lounaskahvila Harald, Kokkola

18.-22.10. kaikkina päivinä pääsääntöisesti klo 8.30-16: Kappelin grilli, Kaustinen

20.-21.10. klo 14-15 ja 20.10. myös klo 15.30-18.00: Vesiveijari Kokkola

19.10. klo 20-21 ja 21.10. klo 17-19: Puutarhakadun R-kioski, Kokkola

19.10. ja 21.10. klo 6-7: Kuntofarmi, Kaustinen

Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista Soiten alueella tästä.

Vielä rokottamattomien tulisi Soiten mukaan hakeutua koronatestaukseen viipymättä hyvin lievissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa. Koronatestitulosta tulisi jäädä odottamaan kotikaranteeniin, jotta ei mahdollisesti altista muita koronavirukselle esimerkiksi työpaikalla.

Koronapuhelin ja näytteenotto on suljettuba lauantaina 30.10.2021. Soite päivittää potilastietojärjestelmä Lifecaren uuteen versioon lauantaina 30.10.2021 klo 7-23. Järjestelmäpäivityksen vuoksi koronaneuvontapuhelin ja koronanäytteenotto sekä koronarokotustoiminta ovat tauolla la 30.10.2021. Koronanäytteenottoon pääsee jälleen sunnuntaina 31.10.2021.

Tietojärjestelmäpäivitys voi aiheuttaa hitautta ja jonoja myös Soiten muissa palveluissa kyseisenä päivänä.

Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 87 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 78 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 74 % väestöstä ja toisella annoksella 67 %.

Rokotusten painopiste on siirretty ajanvarauksettomiin walk-in-rokotuspäiviin, jolloin rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä. Walk-in-päivissä annetaan ensimmäisiä, toisia ja kolmansia rokotusannoksia. Walk-in-rokotuksessa on mahdollista aikaistaa toista rokotusannosta, mikäli ensimmäisestä rokotuksesta on kulunut vähintään kuusi viikkoa.

Ajanvarauksettomia rokotuspäiviä järjestetään tällä viikolla:

ma-ti 25.-26.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

ke 27.10. klo 15.30-20 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

ke 27.10. klo 16-19.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

to 28.10. klo 12-15.30 Perho terveysasema (Vanhainkodintie 20). Rokote: Pfizer

to 28.10. klo 16-20 Lestijärven terveysasema (Niemeläntie 3A). Rokote: Pfizer

to 28.10. klo 8.30-15 Kannuksen seurakuntakeskus (Valtakatu 20). Rokote: Pfizer

to-pe 28.-29.10. klo 9-15.30 Kokkolan rokotuskeskus (Kaarlelankatu 7). Rokotteet: Pfizer ja Moderna

pe 29.10. klo 16-20 Minimani, kokkola Rokotteet: Pfizer ja Moderna

pe 29.10. klo 9-15.30 Perhonjokilaakson rokotuskeskus (Kirkkotanhua 1, Veteli). Rokote: Pfizer

pe 29.10. klo 9-16 Kruunupyyn terveysasema (Säbråntie 1). Rokote: Pfizer

pe 29.10. klo 8.30-15 Toholammin seurakuntakoti (Lampintie 7). Rokote: Pfizer

Lisätietoa ja walk-in-päivien aikataulut löytyvät Soiten koronasivustolta

// Otsikkoa ja kuvatekstiä korjattu 25.10.2021 klo 16.35. Influenssarokotuksen voi lähtökohtaisesti ottaa kolmannen koronarokotuksen yhteydessä, muttei päinvastoin.