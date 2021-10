Lukijan mielipide: Vety ja ilmastokriisi

Vetyä on pitkään käytetty teollisuudessa eri sovelluksiin. Ilmastokriisin yhteydessä sille on tulossa uusi rooli sähköakkujen rinnalla. Sitä poltettaessa syntyy energiaa ja vettä.

Vetyä tai sen yhdisteitä voidaan käyttää polttoaineena raskaisiinkin ajoneuvoihin, juniin, laivoihin ja jopa lentokoneisiin. Sitä voidaan varastoida ja siten tasoittaa energian kausivaihteluita. Sitä voidaan myös siirtää putkissa tai säiliöissä maanteitse/rautateitse. Vielä sen käyttöä rajoittaa hinta. Sen odotetaan tulevan kilpailukykyiseksi koordinoidun kehittämisen seurauksena. Edullisinta on valmistaa sitä halvan energian aikaan.

Se, miten ilmastoystävällistä vety on, riippuu siitä, pääseekö kasvihuonekaasuja ilmaan sen valmistuksessa. Puhtain tapa on hajottaa vettä vedyksi ja hapeksi (elektrolyysi) uusiutuvalla energialla. Se on EUn tavoittelema tapa pitkällä tähtäimellä. Sitä odotellessa tarvitaan kuitenkin myös fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvaa vedyn valmistusta.

EUn komission mukaan puhdas vety voisi tyydyttää 24% maailman energiakysynnästä v. 2050 ja sen vuotuinen myynti olisi 630 miljardin euron luokkaa. Niinpä ei ole ihme, että EU julkaisi v. 2020 Vetystrategian ilmastoneutraalille Euroopalle. Siinä esitetään, miten Euroopan tulee toimia ollakseen alan johtava standardien (sääntöjen) ja teknologian kehittäjä ja ollakseen näin valmis kasvaville markkinoille. Hyvin koordinoitua kehitystyötä ja investointeja tarvitaan paljon, jotta visio toteutuu.

Jo vuoteen 2030 mennessä tarvitaan Euroopassa n. 300 miljardin euron investoinnit tuuli- ja aurinkoenergian tuotantokapasiteetin kasvattamiseen sekä liittämiseen elektrolyysilaitoksiin. Lisäksi tarvitaan investointeja vedyn kuljetukseen, jakeluun, varastointiin sekä vetytankkausasemiin. Myös teollisuuden prosessit, mm. hiilen korvaaminen vedyllä Raahen terästehtaan tuotannossa vaatii mittavia investointeja. Yksin tämä muutos vähentää Suomen päästöjä yli 7%.

Suomella ja Ruotsilla on laajoina, tuulisina ja harvaan asuttuina maina hyvät mahdollisuudet lisätä tuulienergiaa. Jo tällä hetkellä Suomen tuulivoimalat tuottavat sopivalla tuulella suuremman sähkötehon kuin ensi vuonna valmistuva Olkiluoto 3 (1600 MW) ja keskimäärin ehkäpä puolet siitä. Uusia tuulivoimapuistoja suunnitellaan tihenevään tahtiin. Kymmenet yritykset tekevät jo kehitystyötä vetyteknologian alueella. Toivottavasti EU ja Suomen valtio auttavat tehokkaasti omissa rooleissaan vision toteuttamisessa.

Kokkolassa Hycamite aikoo tehdä vetyä päästöttömästi maa- ja biokaasusta. Samalla syntyy puhdasta teollisuuskäyttöön soveltuvaa hiiltä. Wpd suunnittelee tuulipuistoa Ullavan ja Halsuan rajamaille. Osaamista löytyy myös Woikoskelta ja muualta.

Raimo Hentelä

Kokkola