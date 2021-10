Lestijärvi on riskivesistö jonka tila on heikentynyt piikeistä huolimatta pikku hiljaa – "Teerineva katkaisi kamelin selän"



Keski-Pohjanmaan maakuntajärven, Lestijärven, veden laadusta on tarkkaa seurantatietoa jo 60 vuoden ajalta. Kun tiedot laittaa graafiselle kuvaajalle, niissä näkyy vuosittaisia piikkejä mutta niistä huolimatta trendi on selvä: tila on heikkenevä ja siihen tulee ottaa kiinni.