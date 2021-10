Työttömyys kovassa laskussa Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla paljon avoimia työpaikkoja - Pitkäaikaistyöttömyys samanaikaisesti lisääntynyt molemmissa



Kuljetusalan työntekijöistä on kova pula.

Työttömyys on laskenut sekä Keski- että Pohjois-Pohjanmaalla. Avoimia työpaikkoja on runsaasti. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, mukaan lukien Keski-Pohjanmaa.