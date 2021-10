Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä otetaan käyttöön tällä viikolla. Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien maanteillä nopeusrajoitukset alenevat torstaina 28.10. Alempi ajonopeus antaa kuljettajalle enemmän aikaa havaita ja toimia yllätyksellisissä tilanteissa.

Yksiajorataisilla maanteillä ilman keskikaidetta kaikki 100 km/h nopeusrajoitukset alenevat 80 kilometriin tunnissa. Näiden tieosuuksien yhteispituus on noin 1300 km. Kahdella tieosuudella valtatiellä 8 on tänä syksynä rakennettu keskikaide, mikä mahdollistaa 100 km/h nopeusrajoitusta myös talvisin

Rajoitusten avulla säästetään vuosittain arviolta jopa kahdeksan ihmisen henki sekä estetään useita kymmeniä loukkaantumisia. Alennetut rajoitukset tukevat myös kestävän liikkumisen periaatteita, sillä niiden myötä esimerkiksi polttoaineenkulutus sekä päästöt vähenevät ja tien päällyste kuluu hitaammin.

Nopeusrajoitusten lisäksi talvikaudella vaikuttavat myös muut liikennesäännöt sekä hyvät käytännöt. Turvallinen ajo voi edellyttää tienkäyttäjältä huomattavasti alempaa nopeutta kuin mitä nopeusrajoitusmerkki sallii. Ajamisessa onkin huomioitava sääolosuhteet sekä näkyvyys.

Talviaikana aiempaa suurempi osa kulkemisesta tapahtuu pimeään aikaan. Kun pimeyteen yhdistetään vielä vesi- tai räntäsade, niin näkyvyys voi olla ajoittain erittäin huono ja muita tielläliikkujia, kuten kävelijöitä ja pyöräilijöitä, on vaikea erottaa.

ELY-keskus muistuttaa, että Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on hyvä hoitaa heijastimet sekä pyörän valot kuntoon. Uuden tieliikennelain myötä punainen takavalo on pakollinen varuste pyörissä pimeään aikaan liikuttaessa. Myös autoilijan on syytä varmistaa, että takavalot varmasti palavat myös hämärässä ja huonolla ajokelillä.

Pimeä vaikeuttaa yllättäviin tilanteisiin reagoimista. Maanteillä ajaessa on tärkeä huomioida, että tiellä saattaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden lisäksi kulkea myös hirviä, kauriita ja peuroja sekä pohjoisessa poroja, jotka voivat ilmestyä ajoreitille yllättäen.Suomessa siirrytään takaisin kesäisiin nopeusrajoituksiin tavallisesti maalis-huhtikuun vaihteessa, kun päivät pitenevät ja kelit paranevat. Talvirajoitukset tukevat turvallisempaa liikkumista.