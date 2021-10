Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Rotat ja lutikat ovat sinnikkäitä seuralaisia

Meidän ihmisten kanssa elää epämiellyttäviä seuralaisia. Niitä on pieniä lähes silmin havaitsemattomia ja sitten isompia, pitkähäntäisiä pienen kissan kokoisia. Ne syövät meitä tai meidän jättämiä jätteitä. Ne pysyvät meidän seurassa, vaikka niistä eroon pääsyä yritetään ahkerasti.

Sisukas rotta osaa hyödyntää ihmistä. Rotta syö käytännössä mitä vain. Rotat jyrsivät tiensä varastoihin ja elävät ihmisten naapureina, vaikka kaupungin keskustassa. Viemärit ovat monen rotan asuinpaikkoja.

Syksyn vitsaus on taas paisunut rottakanta. Rottapopulaatio kasvaa suotuisissa olosuhteissa nopeasti. Tänä vuonna rottia on jälleen suuret määrät. Jyrsijä viihtyy rakennuksissa, syö roskia, käy lintujen ja oravien syöttöpaikoilla.

Kylmä saa jälleen rotat liikkeelle ja ihmisten jätteet ovat kuin kutsu tulla ruokailemaan. Rotat levittävät myös sairauksia, joten niiden pitäminen poissa on tärkeätä. Rottasota on nykyisin myrkytysten osalta ammattilaisten työtä. Jokainen voi kuitenkin torjua rottia ja muita jyrsijöitä pihapiirissään. Jyrsijäinvaasion torjunnassa olemme etulinjassa. Rotta viihtyy huonosti, kun piha on siisti ja sieltä puuttuu siltä syötävä sekä piilopaikka.

Lude eli lutikka on syöpäläinen, joka rotan lailla on ihmisen kiusana. Esimerkiksi Kokkolassa ja Pietarsaaressa arvioidaan luteiden kaksinkertaistuneen parin vuoden aikana. Lutikka muuttaa ihmisten mukana ja kulkee esimerkiksi huonekalujen mukana. Pitkäaikaisena vieraana lutikka imee verta ihmisestä, mutta onneksi lutikat voidaan hävittää myrkyttömästi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maailma olisi meille parempi paikka ilman noita kiusankappaleita, mutta niiden kanssa on eletty ja tullaan elämään jatkossakin. Siedettävä on, mutta torjuminenkin onnistuu.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.