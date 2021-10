Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla

Kelan mukaan Omakannan nimissä on lähetetty sähköposteja, joissa vastaanottajaa neuvotaan klikkaamaan linkkiä ja kirjautumaan sen kautta Omakantaan. Linkki ohjaa rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Kyseessä on tietojenkalastelu, jonka tarkoituksena on varastaa henkilötietoja ja kirjautumistietoja, kuten pankkitunnuksia.

Fakta Jos olet saanut epäilyttävän sähköpostin, toimi seuraavasti: Älä vastaa viestiin. Älä klikkaa viestissä olevia linkkejä. Älä syötä tietojasi sivustolle, johon olet mennyt sähköpostin kautta saamastasi linkistä. Jos epäilet, että luottokorttitietosi tai pankkitunnuksesi ovat joutuneet vääriin käsiin, ota yhteyttä pankkisi asiakaspalveluun. Tee rikosilmoitus. Tutustu tietovuoto-oppaaseen osoitteessa tietovuotoapu.fi. Lähde www.kela.fi

Viesti voi olla painostava. Siinä voidaan väittää, että vastaanottajan on kirjauduttava välittömästi Omakantaan tai tarkistettava itseään koskevia asiakirjoja. Viesteissä on viitattu myös covid-19-sertifikaattiin ja koronarokotustodistukseen.

Älä kirjaudu Omakantaan sähköpostilinkin kautta, Kela muistuttaa tiedotteessaan.

Kanta-palvelut tai Kela eivät kehota sinua kirjautumaan Omakantaan sähköpostilla tulevan linkin kautta. Omakantaa ylläpitävä Kela selvittää asiaa yhdessä turvallisuusviranomaisten kanssa.