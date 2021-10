Kaustisen Pohjan-Veikkojen seura-aktiivien mielipide: Osallistu lastesi harrastuksiin

Korona-aikana ihmisten väliset kontaktit ovat vähentyneet, syksyllä illat pimenevät ja sohvanpohjalle on helppo jäädä yksin makaamaan. Toiminta urheiluseurassa voi olla lääke yksinäisyyteen sekä vetämättömyyden tunteeseen.

Urheiluseurojen toiminta myös Perhonjokilaakson alueella perustuu vapaaehtoisten talkoolaisten ja toimihenkilöiden aktiivisuuteen. Seuran toiminta on juuri niin aktiivista, kuin siinä toimivat vapaaehtoiset ovat. Nämä seuratoimijat ovat kullanarvoisia. Ilman suurta vapaaehtoisten joukkoa urheiluseurojen on mahdotonta toimia.

Mutta mistä nämä aktiiviset ohjaajat, talkoolaiset ja toimihenkilöt ovat löytäneet tiensä urheiluseuraan ja mikä saa heidät jatkamaan vuodesta, tai ennemmin vuosikymmenestä, toiseen? ”Aina se kotiolot voittaa” ei taida olla riittävä vastaus, vaikka voihan se tosin joskus näinkin olla.

Usein vanhempien kuulee sanovan, että lasten harrastuksiin kuskaaminen on raskasta ja aikaa vievää. Samoin monelle lapsen harrastusaika on itselle aikaa treenata tai käydä kaupassa ihan rauhassa. Nykyään liian harvoin näkee vanhempia mukana lasten harrastuksissa. Usein lapset pudotetaan treeneihin ja haetaan parkkipaikalta harjoitusten päätyttyä, joskus jopa istutaan autossa ja odotetaan treenien ajan.

Mutta hei, tulkaa mukaan! Tulkaa seuraamaan lasten harjoituksia! Vanhemman rooli lapsen harrastuksissa on suuri. Lasten kasvaessa nuoriksi urheiluharrastusten oheen tulee muitakin mielenkiinnon kohteita ja harmittavan usein urheilu unohtuu. Tällä hetkellä seuramme urheilevista teineistä, lähes jokaisen vanhempi on ollut nuorten harrastuksissa tiiviisti mukana alusta saakka tavalla tai toisella. Se, että vanhemman osallistuminen toimintaan saa lapsen jatkamaan harrastusta vaikeiden vuosien yli, on erittäin tärkeää.

Vanhemmalle harrastuksissa mukana olo tuo erittäin paljon. Kun harrastamista pääsee seuraamaan läheltä, näkee kehityksen ihan toisella tavalla, sen riemun, kun onnistunut suoritus tulee lukuisten epäonnistuneiden yritysten jälkeen! Kun lapsi silloin silmäkulmastaan varmistaa, että näkihän äiti tai iskä, siinä sydän pakahtuu ilosta.

Ja vaikka lapsesi ei olisikaan harrastamassa, aktiiviseen seuratoimintaan tarvitaan monenlaista tekijää. Ohjaajilla ja valmentajilla on tärkeä rooli harrastustoiminnan mahdollistajina. Yhtä lailla, tärkeässä roolissa ovat huoltajat ja apulaiset, joita ei koskaan ole liikaa. Usein pienimpien harjoituksissa on suuri apu jo siitä, että paikalla on joku, joka sitoo lasten kengännauhat tai laittaa laastarin ja treenien lopuksi ihmettelee lasten kanssa yhdessä, kenen vaatteet meinaavat unohtua kentänlaidalle. Siinä samalla tulee valmentajan apuna katsottua, että lapset suorittavat annettua tehtävää. Tämä huoltajan ja apulaisen rooli sopii kaikille, lajista ei tarvi tietää mitään. Esimerkiksi isovanhemmalle tämä on loistava tilaisuus viettää aikaa lastenlasten kanssa ja nuoret saavat toiminnasta kokemusta tulevaisuuttaa varten. Tässä kohtaa rohkaisemme teitä kysymään ohjaajalta tai valmentajalta: Tarvitko apua? Voinko tehdä jotain? Autan mielelläni, kun vain sanot mitä ja miten!

Kilpailu- ja muissa tapahtumissa tarvitaan tekijöitä moniin tehtäviin. Jo valmisteluvaiheessa tarvitaan apua puitteiden rakentamiseen, yhteistyökumppaneiden hankintaan ja tiedotukseen, tapahtumissa tehtäviä on kahviossa, liikenteen- ja järjestyksenvalvonnassa jatkuen varsinaisiin toimitsijatehtäviin. Mukaan tuleminen ei vaadi mitään kokemusta, mukana opastamassa on joku kokeneempi eikä ensikertalaista jätetä yksin.

Talkoolaisena pääsee seuraamaan urheilua lähietäisyydeltä sisäpiiristä, tapaa ihmisiä ja tekee tärkeää työtä mahdollistaen tapahtuman toteutumisen. Yksinäisyys sekä vetämättömyyden tunne hellittää, saat uusia ystäviä ja mielekästä tekemistä mahdollistaen satojen ihmisten harrastamisen.

Jos sinä tunnet, että sinulla juuri olisi se taito mitä tarvittaisiin yhteisen urheilun mahdollistamiseksi, tule mukaan! Olet hyvin tervetullut!

Tanja Kaustinen, seuravastaava

Kaustisen Pohjan-Veikkojen hallitus:

Minna Anttila, puheenjohtaja, Juho Viiperi Futsal / jalkapallo, Juha Lerssi suunnistus, Asko Huntus hiihto, Pekka Puumala ammunta, Pasi Leskinen frisbeegolf, Irina Peltoniemi naisvoimistelu, Samuli Niemi yleisurheilu, Antti Kola judo, Petteri Myllymäki salibandy