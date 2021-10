Sievissä on ollut nyt kahden viikon sisällä yhteensä 30 uutta koronatartuntaa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion johtava ylilääkäri Risto Olli kertoo, että viime viikolla oli pahin tilanne, kun uusia sairastuneita löytyi jopa viittä, kuutta päivässä. Tällä viikolla tartuntatahti on tasaantunut.

Koronaryppäät Sievissä ovat perheissä: ensin yksi sairastuu ja sitten tauti on levinnyt perheessä muihinkin.

– Korona leviää Sievissä pääsääntöisesti rokottamattomien keskuudessa. Kun tauti tulee perheeseen, niin siellä sitten on ollut rokotettujakin, jotka sairastuvat. Rokotekattavuus on Sievissä edelleen heikko, kaksi rokotetta ottaneissa yli 12-vuotiaissa se on yhä alle 50 prosenttia. Rokotusten määrä on ollut Sievissä nousussa ja valtuustohan vetosi tiistaina sen paranemisen puolesta.

Sairaalaankin sieviläisiä on joutunut koronan takia. Lomalta juuri palannut Risto Olli ei tiennyt keskiviikkona heidän tarkkaa määräänsä.

– Jotain kuvaa Sievin koronatilanteesta antaa se, että ilmaantuvuusluku on nyt 700. Koko valtakunnassa se on 125. Taannoin oli niin, että Suomeen ei saanut tulla maista, joissa ilmaantuvuusluku oli 25.

Kallio-yhtymän alueella tautiryppäät ovat kiertäneet paikkakunnalta toiselle. Ensi sellainen oli elokuussa Ylivieskassa, sitten syyskuussa Nivalassa.

– Nyt tautirypäs on sitten Sievissä. Tapausten jäljitettävyys on Sievissä ollut hyvä.

Nyt syyslomaviikolla ei ollut walk-in-rokotuksia. Ne ovat alkamassa taas ensi viikolla.