Keskipohjanmaan pääkirjoitus: KPV-j ei jäänyt tuleen makaamaan – uuden osakeyhtiön perustaminen suunnitteilla

Vain päivän päälle viikko ehti kulua, kun KPV on taas otsikoissa. Tarkasti ottaen otsikoissa on KPV:n Juniorit ry. Sen hallitus ei jäänyt tuleen makaamaan ja parkumaan maailman kovuutta seuran edustusjoukkueen päärahoittajan Matti Laitisen nostettua kytkintä.

Keskipohjanmaa uutisoi keskiviikkona (27.10.), että KPV-j:n hallitus suunnittelee Laitisen KPV Yhtiö Oy:n tilalle uuden osakeyhtiön perustamista pyörittämään edustusjoukkueen toimintaa.

Pelkästään aikataulullisesti on tietysti mahdotonta, että yhtiö polkaistaisiin jalkeille muutamassa viikossa. KPV-j eli rekisteröity yhdistys lähtee hakemaan Ykkösen lisenssiä, jos vain riittävät taloudelliset resurssit saadaan kokoon. Ehdottomana tavoitteena seurassa on edustusjoukkueen pelaaminen Ykkösessä kaudella 2022.

Uuden osakeyhtiön perustaminen on suunnitelmissa ensi vuoden aikana. Sitä ennen syyskokouksessa valittava uusi hallitus joutuu tekemään perinpohjaisen kartoituksen siitä, löytyykö Kokkolasta ja mahdollisesti myös ympäröivästä maakunnasta riittävästi yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä sijoittamaan uuteen yhtiöön.

Käytännössä perustamiseen liittyisi varmastikin osakeanti, jonka pohjustus on tietysti syytä tehdä mahdollisimman huolellisesti. Käytännössä siis selvittää, minkä verran rahaa KPV:n edustusjoukkueen taakse olisi saatavissa. Äärimmäisen noloa olisi, jos uuden osakeyhtiön ensimmäinen anti epäonnistuisi.

Aivan selvää on, että KPV:ssä ei kannata Matti Laitisen tapaisen mesenaatin perään haikailla. Toista samanlaista, joka esimerkiksi kuittaisi yhtiön tappioita satojentuhansien konserniavustuksilla ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

KPV:n historiaan Laitisen aika joka tapauksessa jää vahvan positiivisena. Nousu Kakkosesta aina Liigaan saakka ei olisi ollut mahdollista ilman Laitisen euroja. Hankausta ry:n kanssa Laitisen kahdeksaan vuoteen sisältyi, mutta se ei kokonaiskuvaa muuta. KPV:lle, sen kannattajille ja ylipäätään urheiluväelle Laitinen maksoi kunnioitettavan määrän erittäin myönteisiä elämyksiä.

Edustusjoukkueen merkitystä palloiluseuroille ei voi vähätellä. Kun lippulaiva seilaa selvillä vesillä ja mahdollisemman korkealla sarjatasolla, junioreilla on selvä tavoite ja sen myötä halua kehittyä.

Juuri juniorityössä Kokkolassa on paljon töitä edessä.Eikä tämä koske pelkästään KPV:tä. KPV:n akatemiavalmentaja Aki Lyyski kertoi yli kaksi viikkoa sitten Twitterissä ja viime lauantaina (23.10.)Keskipohjanmaan haastattelussa omia kriittisiä näkemyksiään kaupungin juniorityöstä.

Lyyskin perushuoli oli ns. pelaajapolussa, joka tarjoaisi kaikille junioripelaajille mahdollisuuden saavuttaa oma potentiaalinsa. Viime vuosina siinä on ollut toivomisen varaa. Esimerkiksi KPV:n edustusjoukkueelle ei ole ollut tarjolla ainakaan riittävän paljon riittävän hyviä nuoria pelaajia.

Toivoa sopii, että pakon edessä – ja valtaosalle kielteisenä yllätyksenä – tullut edustusjoukkueen päärahoittajan lähtö on eräänlainen siunaus valepuvussa. On pakko etsiä laajempia taloudellisia hartioita ja ry:n kontolle jäävää junioritoimintaa on yksinkertaisesti parannettava. Se on ainoa mahdollisuus luoda taloudellisestikin kestävä pohja edustusjoukkueelle.

Perimmäisten kysymysten äärellä ollaan myös Kokkolan kakkosseurassa GBK:ssa. Ensi kesänä punavalkoraidat pelaavat Kolmosessa. Pelaamatta jäänyt vuoden 2020 Kokkola Cup on siihen isona syynä, mutta ihan perustekemisessäkin eli juniorityössä pitää parantaa.

