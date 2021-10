Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Vähän tavallinen, silti tyylikäs – Pidän eurooppalaisista viineistä ihan niiden tuoksun ja maun vuoksi

Viiniarvio

Balthasar Ress Rheingau Riesling 2020, Saksa, 14,98 €

Voisin sanoa, että kyllä ennen kaikki oli paremmin, mutta kyse ei ole siitä. Pidän eurooppalaisista viineistä ihan niiden tuoksun ja maun vuoksi. Nykyisin meillä on tarjontaa kautta maailman, kiitos Alkon. Harvassa maassa on näin laaja valikoima viinejä kuin meillä Suomessa, se on monopolin hyvä puoli. Löytyy tuotteita kaukomailta, mutta löytyy myös hyviä valkoviinejä niinkin läheltä kuin Saksasta.

Balthasar Ress Riesling on hyvin tyypillinen maansa edustaja, tuoksu on selkeän sitruksinen, päärynäinen ja hieman mineraalinen. Aika tyylipuhdas, miellyttävä ja jotenkin tavallinen.

Maku säväyttää alkuun ja kielellä tuntuu erittäin hyvä hapokkuus ja heti perään klassisen selkeä sitrus. Sitrus myös pysyy jälkimaussa todella pitkään ja saa seuraansa hapanta vihreää omenaa. Vahva hapokkuus talttuu sopivasti paistettujen ahvenfileitten ja kasvisten kanssa, kunhan muistaa puristaa niillekin tarpeeksi limettiä tai sitruunaa. Uuden maailman viinit Etelä-Amerikasta ja Australiasta ovat ihan ok, mutta silti näissä vanhan maailman valkoviineissä on ihan oma tuoksunsa ja makunsa. Ne ovat jotain mihin voi luottaa ja niissä on tietty elegantti säväys.