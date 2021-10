Merkittävä tuki on kiinnostanut kyläkauppiaita odotettua vähemmän – "Ovatko kyläkauppiaat tietoisia tuen hakuajankohdasta?" pohdiskelee ylitarkastaja Tommi Alanko



Monelle kyläkaupalle hyödylliseksi osoittautunut kyläkauppatuki on kiinnostanut syksyn 2021 hakukierroksella kauppiaita odotettua vähemmän. Tähän mennessä hakemuksia on jätetty vasta noin 130 kappaletta, kymmenisen prosenttia hakemuksista on tullut pohjalaismaakunnista.