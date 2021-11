Paikallinen Soundi -podcastissa Everture ja yhtyeen biisi The River Flows

Manu Kujala tapaa Paikallinen Soundi podcastissaan Everturen. Bändi tekee modernia ja melodista metallia, mutta ei jää yhteen tyyliin vaan pyrkii kehittämään musiikkiaan aktiivisesti. Kokkolalaisbändi Everture on vuonna 2015 perustettu bändi, joka on ensisinkuistaan lähtien keikkunut Spotifyn kuratoimilla Metallia Suomesta-, Heviä Treeneihin-, New Core- ja New Blood-listoilla.

Bändi on edennyt tavoitteellisesti urallaan, voittaen sekä Vingen Bändiskaban ja Kaaoszinen Demonurkan, sekä varmistaen itselleen esiintymispaikat Nollapisteessä että Nummirockissa vuonna 2019. Tämä on poikinut myös julkaisusopimuksen Inverse Recordsin kanssa ja maaliskuussa julkaistiin kriitikoilta hyviä arvosteluja kerännyt debyyttialbumi Emerge, joka keikkui hetken myös Levykauppa Äx:n myyntilistan ykkösenä omassa kategoriassaan.

Bändissä soittavat: Jere Kuokkanen, laulu, Samuli Kielenniva, basso, Olli Vuoti, rummut, Matti Hautakangas, kitara, Oskari Niskala, kitara.

Bodcastissa kuullaan bändin biisi The River Flows.

Keskipohjanmaa julkaisee Manu Kujalan Paikallinen Soundi -podcasteja nettisivuillaan maanantain digi- ja tiistain näköislehdessä. Podcast kertoo kokkolalaisista, joita yhdistää musiikki. Kyse voi olla yksittäisestä artistista tai punk-yhtyeestä ja kaikesta siltä väliltä. Ikärajaa ei ole, vain musiikilla on merkitystä.

Jaksot ilmestyvät Keskipohjanmaan lisäksi Kokemus ry:n Youtube-kanavalle ja musiikkipalvelu Spotify:ssä.