Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kuoleman majesteetti

★ ★ ★ ★ ★

Succession.Ohjaus Andrij Parekh ym., 2018-2021HBO Max

Kun kansanedustaja piti eduskunnassa puheenvuoron, joka alkoi sanoilla ”Jos Kekkonen sattuisi kuolemaan”, ei vallanhimoinen presidenttimme salannut ärtymystään. Moitteen hän verhoili yleisluontoiseksi. Ei ”kuoleman majesteettia” pidä loukata. Joillakin asioilla ei tule leikkiä.

Juuri kuolemallaan spekuloinnin saa sietää aivoinfarktiin itsensä ajanut Waystar Roycon toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Suvun patriarkka Logan Roy (Brian Cox) toimii ylikansallisen mediakonsernin yksinvaltiaana. Succession eli vallanperimysjärjestys jakaa tyttären ja pojat leireihin. Niihin, jotka ovat päteviä, mutta eivät niin kiinnostuneista bisneksistä. Ja niihin, jotka ovat, mutta eivät päteviä.

Ennen sairastumista vanha Logan perui pyrkyrimäisimmän pojan jatkajanimityksen. Päteekö suullinen ilmoitus? Voiko perhe sopia? Onko hallituksen paras tehdä sisaruskateudesta riippumattomampi ratkaisu? Ja onko isän tila toivoton?

Succession ei ole vain laatusarja, se on järisyttävän hyvä. BBC:n julkaisemalla 2000-luvun sadan parhaan tv-sarjan listalla Succession on kymmenes. Englanninkielisillä tosin on vääristynyt ylivalta. On listattu vain kymmenkunta muunkielistä. Hyviä sarjoja tehdään muillakin kielillä. Niitä ei vain näe niin kuin joka putkesta tuuttaavia englanninkielisiä. Skotti Brian Cox on hienoksi tiedetty, mutta Succession nostaa näyttelijähirmun kaikkien tuntemaksi tähdeksi. Suurissa ja pienissä rooleissa ihmeitä tehneen sisäistynyt tyylitaituruus hämmästyttää painavuudellaan, ketteryydellään ja tuoreudellaan. Nuoret haastajat eivät jää mestarista paljoa jälkeen. Varsinkin Jeremy Strong ja Sarah Snook sekä Culkinin perheen lahjakkaampi poika Kieran ihastuttavat.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Miksi seurata porhoperheen porsastelua? Käsikirjoitus, ohjaus ja näyttelijät tekevät intiimiä ryhmätyötä, mikä nostaa vastenmielistenkin tyyppien hahmoista esiin inhimilliset puolet. Lisäksi sarja on fiksu, terävä ja hauska.