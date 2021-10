Pianon kannessa on teksti "Play me, I'm yours" – Alavieskassa rapistuu Särkyneen silppurin farmi, jota kutsutaan myös kummituskyläksi – Katso kuvat ja video



1 Särkyneen silppurin farmilla vallitsee surumielinen tunnelma. Lasten leikit ovat jääneet kesken: joka puolella on hylättyjä leluja, astioita ja työkaluja. Clas-Olav Slotte Previous Next

Ilta on saapunut Särkyneen silppurin farmille. Pienet suomenliput lepattavat tuulessa eikä kukaan enää keinu pihakeinussa.