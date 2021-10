Tämän hetkisen elämäntilanteeni vuoksi en pystynyt kuvataidekasvattajan tutkinnostani huolimatta kirjoittamaan blogitekstiä muotoon, joka olisi tieteellisesti perusteltu. Kun sain pyynnön kirjoittaa tekstin, tiesin kuitenkin heti, että haluan kirjoittaa sen nykyisen työni näkökulmasta. Työskentelen tällä hetkellä etsivänä nuorisotyöntekijänä Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluilla. Etsivä nuorisotyöntekijä on erityisnuorisotyöntekijä, joka kohtaa työssään nuoria, joilla syystä tai toisesta on elämässään syrjäyttäviä tekijöitä ja jotka ovat niin sanotusti syrjäytymisvaarassa. Etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu myös nuorten äänten esiin tuominen ja kuuluvaksi tekeminen.Tapaan päivittäin työssäni niitä ihmisiä, nuoria, joista mediassa kirjoitetaan, että he ovat uupuneita, ahdistuneita, päihdeongelmaisia, varattomia, mielenterveysongelmaisia, yksinäisiä ja ylipaineistettuja ja kärsivät yhteiskunnan resurssipulasta. Kirjoituksessani tuon esille sen nuoren äänen ja kokemuksen, joka itse olin silloin, kun tulin opiskelijaksi Pohjoismaiseen taidekouluun.

Grafiikan työ Pohjoismaisen taidekoulun ajoilta.

Tullessani opiskelijaksi Pohjoismaiseen olin hukassa elämäni kanssa. Olin suorittanut jo kaksi ammattitutkintoa, mutta itsetuntoni ei riittänyt työllistymiseen. Hain taidekouluun, koska kansalaisopiston öljyvärimaalauskurssilla opettajani oli kehoittanut minua ja kertoi lähialueen mahdollisuuksista. Hain siis Pohjoismaiseen Taidekouluun ja Uudenkaarlepyyn ruotsinkieliseen ammatikorkeakouluun. Pääsin molempiin sisälle. Muistan vieläkin, että tekstissäni, jolla Pohjoismaiseen hain, kerroin, että taide on minulle kieli, sillä olin nähnyt unen, missä luin mummoni räsymaton värejä.

Olin pienen lapsen yksinhuoltaja ja oli helppoa valita koulupaikka samasta kaupungista, missä asuin. Pohjoismaisessa saattoi myös välillä saada opetusta suomeksi tai englanniksi toisin, kuin silloisessa Uudenkarlebyn Yrketshögsskolanissa, jossa opetus tapahtuisi pelkästään ruotsiksi. Lisäksi ajattelin silloin, että Pohjoismainen taidekoulu olisi oikeaa taiteen tekemistä asian ytimessä eikä vain koulutusohjelmaksi puettua höttöä jossain taiteen sivuraiteilla.

Parasta kaikessa oli naurettavan pieni lukukausimaksu, joka oli hintalaatusuhteltaan käsittämätön - vähän reilu 600 euroa!!! ( Tästä juttelin myös juuri ystäväni kanssa, joka myös on “perillinen” ja kehui opetusta laadukkaaksi! )Tällä hetkellä nuoret maksavat opistoissa opiskelusta 400 euroa kuukaudessa! En muista, millä maksoin lukukausimaksut, mutta en joutunut rahavaikeuksiin koko opiskeluaikanani.

Luin hetki sitten kanssani samaan aikaan opiskelleen, vuoden nuoren taiteilijan 2021, Joel Slotten blogitekstin Pohjoismaisesta taidekoulusta. Minä en tuntenut kuuluvani Slotten mainitseman yhteisön ytimeen, niihin, jotka kävivät bileissä tai yhteisissä illanvietoissa. Olin kohtalaisen tuore yhden lapsen yksinhuoltaja ja olin maailmassa yksin ja hämmentyneenä. Ennen äidiksi tuloa oli käyttänyt liikaa päihteitä, eikä niiden jättäminen käynyt yksinkertaisesti äidiksi tulon jälkeenkään. Taiteilijuus oli ollut yksi tekosyy holtittomalle elämäntavalleni. Aivan liian myöhään (vasta vuosia myöhemmin) tajusin, että olin jo auttamattomasti pudonnut nykypäivän kelkasta, joka ei vaadi taiteilijalta sekoilua, tunteenpaloa ja draamaa, vaan ajattelua, järjestelmällistä työskentelyä ja verkostoitumista muilla tavoin, kuin ryyppäjäisten muodossa. Olin jäänyt myös koulutuksessa jälkeen, sillä myöhemmin Lapin yliopistossa kuvataidekasvatusta opiskellessani huomasin, että minua 10 vuotta nuoremmat opiskelijat olivat aloittaneet taideopinnot jo lapsena kuvataidekouluissa ja myöhemmin jatkaneet ilmaisutaidonlukioissa, joista jatkoivat yliopistoihin. Koin, että minulla ei ollut mitään mahdollisuutta kuroa kiinni sitä tietotaitoa, joka nykyajan taideopettajalta vaadittaisiin.

Performanssikurssi Pohjoismaisella taidekoululla.

Vaikka en kuulunutkaan opiskelijoiden yhteisön ytimeen, koin kuitenkin saavani hyväksyntää kanssaopiskelijoilta töitteni kautta. Taide oli kuin olikin yhteinen kieli. Lisäksi oli pienempiä porukoita, joissa tulin ymmärretyksi vaikeuksieni kanssa ja sain tukea ja jopa apua. Myös opettajat olivat kaikesta outoudestani huolimatta kannustavia ja jotkut auttoivat käsittelemään asioitani. Tietysti, kun taidekoulussa oltiin, outous oli normaalia, mikä sekin tuki hyväksytyksi tulemisen kokemusta.

Taidekoulun henkilökunta oli pieni, mutta sitäkin ihanampi ja meistä opiskelijoista pidettiin huolta henkilökohtaisesti. Kanslisti, joka vaihtui ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta ei yhtään huonompaan, auttoi oikeasti kaikissa paperiasioissa. Talonmies ja jokapaikanhöylä auttoi jopa materiaalikuljetuksissa tarvittaessa, vaikka pyörittelikin päätään ideoillemme. Koskaan en kuitenkaan jäänyt yksin, enkä muista, että olisin kokenut epäonnistumista, vaikka jokainen teos, minkä koulussa tein, oli yliavoin ja haavoittuva osa minua. Koin hengellisen heräämisen opiskeluaikanani ja minusta tuli rasittava saarnaaja. Silti opettajat jaksoivat kuunnella ajatuksiani ja auttoivat minua kääntämään teokseni nykytaiteeksi silkan saarnan sijaan.

Ympäristö oli todella turvallinen ja hyväksyvä. Minulla oli aikaa olla ja ajatella. Kukaan ei vaatinut minulta mitään “järkevää”. Kukaan ei vaatinut tuloksia ja esseitä.Mikään ei ollut oikein tai väärin. Kaikki vaihtoehtoinen suorittaminen oli mahdollista. Jos pystyit jotenkin todistamaan, että olit asiaa ajatellut, se riitti. Työskentely oli täysin paineetonta. Ainoan paineen loi oma sisäinen motivaatio. Keskeneräisyys oli hyväksyttävää, jopa suotavaa. Meidät opetettiin löytämään idea, merkitys ja kauneus keskeneräisyydestä. Ylityöstämistä kannatti vältellä, mikä olisi hyvä oppi tämän hetkisen somekuvastojen ja valmiselämien keskellä. Opeteltiin luopumaan jostakin, jonka kuvitteli valmiiksi: “Kill your darlings!”

Syventävän taideprojektin “lopputyö” Lapin yliopistossa ( 2017). Edelleen keskeneräinen.

Pohjoismaisessa taidekoulussa opin työskentelemään. Oli vapauttavaa puurtaa jonkin eteen, mistä kellään ei ollut odotuksia tai vaatimuksia ja sai työskennellä vain tekemisen ilosta. Lopputuloksesta löytyisi kuitenkin huumoria tai merkityksiä. Ei pelottanut, että mitä jos en suoriudu, mitä jos en pärjää. Opin, että tekemällä työ tulee valmiiksi. Tätä taitoa olen soveltanut elämässäni aivan kaikkeen. Kun vain tartun toimeen ja teen asiat, kuten olen parhaaksi ymmärtänyt, asiat kyllä hoituvat. Älyttömimmätkin ideat toteutuvat ja suuritöisimmätkin projektit valmistuvat.

Osioita teoksesta Karnevaalin varjot, jonka kokosimme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleille yhdessä Jaana Saarikosken ja Reetta Ridanpään (nyk. Vähä-Ruona) kanssa (2007). Työ oli valtavan isotöinen ja sen pystyttämiseen tarvittiin muun muassa nosturia. Työ kattoi n. parin sadan metrin mittaisen tienpätkän.

Vaikka olimme kaikki täysin erilaisia, opettajat pystyivät opettamaan ja ohjaamaan meitä yksilöllisesti. Samalla meitä opetettiin ja kasvatettiin hyväksymään ja ymmärtämään erilaisuutta ja näkemään jokaisen työssä hyvää. Usein joutui punastelemaan, kun töitä läpi käydessämme joutui kohtaamaan oman ajattelunsa vajavuuden, kun ei ollut tajunnut toisen työn tasoja ja syvyyksiä ja oli mielessään leimannut työn tylsäksi. Samoin opin, että omat työni olivat yhtä hyviä, kuin muidenkin, vaikka eivät olleetkaan samanlaisia. Jokainen meistä kohdattiin yksilöllisesti. Opettajat vaihtuivat kahden viikoin välein ja tekivät vierailun jokaisen opiskelijan omaan työtilaan. Niin! Meille jokaiselle oli osoitettu oma työhuone tai -tila. Tila oli jokaisen henkilökohtainen ja omanlainen, sohvineen, tuoleineen, työvälineineen ja tavaroineen. Jokaisella omannäköinen. Myös tästä ystäväni mainitsi ja sanoi, että oli vapauttavaa, kun sai keskittyä kaksi viikkoa kerrallaan yhteen asiaan, toisin kuin yleisesti nykyaikana opinnoissa, joissa on monta kurssia päällekkäin (myös kirjaimellisesti) ja opinnot ovat sirpaleisia. Kaikki opiskelijat keskittyivät yhteen ja samaan asiaan ja aiheeseen ja se loi itsessään yhteisöllisyyttä.

Osa maalauksesta, jonka hahmottelin ruotsalaisen taiteilijaparin oppitunnin pohjalta. Myös tästä työstä sain rohkaisevaa palautetta :D

Jokaista kannustettiin siihen suuntaan, mihin itse kunkin taipumukset ja lahjat osoittivat. Kenellekään ei sanottu, että sinusta ei koskaan tule taiteilijaa. Jos näytti, että taiteilijuus ei välttämättä ole ykkösvaihtoehto, ohjattiin ja avattiin muita uria. Minulla oli nuoriso-ohjaajan tutkinto jo, kun tulin kouluun. Minulle tarjottiin lasten taidekerhoon ohjaajan paikkaa. Myöhemmin, kun olin jo lopettanut opintoni Pohjoismaisessa taidekoulussa, käännyin edelleen henkilökunnan puoleen, kun halusin toteuttaa oman projektini ja sain ohjausta apurahan hakemiseen, joka niin ikään sisälsi lasten ja nuorten kanssa toimimista. Jo Projekti Puolimuotounelma käsitteli näitä samoja teemoja, joita koko tekstini. Sitä, että elämä on keskeneräistä, mutta siitä tulee nähdä sen kauneus ja mahdollisuudet, mihin suuntaan sitä voi kaikesta huolimatta viedä. Suhtautumalla elämään, kuin taiteeseen, monet asiat mahdollistuvat. Tästä taisi kirjoittaa myös Jaana Erkkilä -Hill omassa Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogitekstissään.

Viimeisen opiskeluvuoteni kurssilta kuusi opiskelijaa valittiin silloiseen Kuvataideakatemiaan, nykyiseen Taideyliopistoon. Itse olin saanut jalkani elämän oven rakoon ja se riitti. Kun olin lasten ohjaamisesta rohkaistuneena tehnyt opettajan sijaisuuksia aikani ja kokeillut omaa taideprojektiani erityisnuorten kanssa apurahan turvin, uskaltauduin hakemaan Lapin yliopistoon Kuvataidekasvatuksen linjalle. Pääsin viimeisillä pisteillä sisään. Olin vuoden poissaolevana opiskelijana ja hoidin apurahaprojektini loppuun ja muutin sitten tyttäreni kanssa Rovaniemelle vuonna 2013.

Valmistuttuani Taiteen maisteriksi 2019, sain heti työpaikan Nuorisopalveluiden etsivästä nuorisotyöstä, missä nyt olen vakituisena. Työssäni toteutan myös taiteellisia menetelmiä osana nuorisotyötä sekä toimin yhteistyössä Taidemuseon kanssa hankkeissa, joissa etsivän nuorisotyön nuoret ovat mukana. Kun tapaan nuoria ja kuulen heidän elämästään, se on täynnä suorituspaineita. On lahjakkaita nuoria, jotka ovat aina menestyneet ja pärjänneet, luoneet uraa ja heillä on kaikki jo kaksikymppisinä. Sitten he palavat loppuun ja menettävät kaiken, myös mielenterveytensä ja itsetuntonsa. On nuoria, jotka opiskeluelämän paineissa ja sirpaleisuudessa uupuvat ja jättävät koulun kesken ja kadottavat suunnan. On nuoria, jotka hakevat merkitystä päihteistä ja hukkaavat lahjansa.

Näiden nuorten takia toivoisin, että olisi enemmän Pohjoismaisen taidekoulun kaltaisia opistoja. Kouluja, joissa toiminta olisi vapaata suorituspaineista ja vaatimuksista, mutta joissa opiskelija silti saa ohjausta ja opastusta eikä jää yksin pohtimaan ratkaisuja. Kouluja, joissa opiskelijoita olisi vähän,ja jokaisella olisi oma tilansa työskennellä, niin että sosiaalisesti ahdistuneetkin pärjäisivät. Opistoja, joissa lukukausimaksut olisivat alhaiset, etteivät nuoret joutuisi rahavaikeuksiin tai koulu olisi mahdollinen vain varakkaimpien perheiden nuorille. Olisi koulu, jossa olisi aikaa ajatella ja hakea suuntaansa. Koulu joka avaa mahdollisuuksia ja tarjoaa vaihtoehtoisia ratkaisuja. Koulu, jossa voi opiskella työn tekemistä omista lähtökohdista itseään varten, jossa nuori hyväksytään itsenään ja jossa oma tuotos on lähtökohtaisesti yhtä hyvä kuin muidenkin. Koulu, joissa lukujärjestys on simppeli ja antaa aikaa keskittyä ja syventyä opittavaan aiheeseen sirpaleisuuden ja pintaraapaisujen sijaan. Koulu, jossa olisi tilaa hengittää ja hengähtää tämän maailman keskellä ja jossa olisi tilaa kasvaa vahvemmaksi ja varmemmaksi.