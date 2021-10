Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Seksuaaliseen häirintään on puututtava – Selitykseksi ei kelpaa alan miesvaltaisuus

Seksuaalinen häirintä nousee tavan takaa otsikoihin milloin minkäkin yksittäistapauksen kautta. Seksuaalista häirintää on työpaikoilla ja yhteisöissä eri puolilla Suomea ja maailmaa. Onneksi on olemassa myös työyhteisöjä, joissa tämänkaltaista tuomittavaa toimintaa ei aidosti ole.

Yle kertoi keskiviikkona, että pelastuslaitoksilla ja ensihoidossa työskentelevät kohtaavat seksuaalista häirintää työyhteisössä. Selvityksen mukaan alan työkulttuuriin kuuluu seksuaalista häirintää ja naisten vähättelyä. Ylen haastattelemat pelastusalalla työskentelevät ja työskennelleet kertoivat kohdanneensa esimerkiksi sopimattomia kommentteja, ehdottelua ja seksuaalista koskettelua.

Kurinpitotoimiin häirintä ei ole juuri johtanut. Uhrit kertoivat kokeensa, että asiaan on vaikeaa puuttua, koska seksistinen puhekulttuuri on alalla hyväksyttyä. Uutisen viesti on pysäyttävä kahdella tavalla: että häirintää on ja työntekijät eivät usko siihen puututtavan. Työntekijät ovat kertoneet, että esimerkiksi seksuaalissävytteinen vihjailu on ajoittain verhoiltu “palokuntahuumoriksi”, jota työyhteisön jäsenen kuuluu kestää. Nämä viestit kuulostavat käsittämättömiltä vuonna 2021.

Sosiaalisen median Instagram-palveluun elokuussa perustetulla Emergencyservicestoo-tilillä on toista sataa nimetöntä kertomusta muun muassa pelastustoimessa tapahtuneesta sanallisesta häirinnästä, ahdistelusta ja jopa raiskauksista. Sitä ikävämmältä tuntuu, että työnantajalle asiasta ilmoitetaan harvoin, koska luottoa työnantajan puuttumiseen ei ole.

Pelastusosasto, Suomen pelastusalan keskusliitto ja Suomen palopäällystöliitto (SPPL) ovat tuominneet jyrkästi seksuaaliseen häirintään liittyvät tapaukset. Niiden edustajien mukaan ongelma koetaan koko alan yhteiseksi. On yllättävää, että sisäministeriössä ja pelastusalan järjestöissä ollaan tietoisia tällaisesta puhekulttuurista, mutta tilanne on silti saanut jatkua.

Ministeriön pelastusosastolla valmisteltavalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmalle on tarvetta. Samalla pitää tietysti muistaa, että eri puolilla Suomea toimivat pelastuslaitokset ja ensihoito eivät ole keskenään samanlaisia edes organisaatioltaan. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueella Soite hoitaa ensihoidon pelastuslaitoksen sijasta. Soite hoitaa ensihoidon 100 hengen yksiköllä. Töissä on yhtä paljon miehiä ja naisia.

Vs. ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas kertoi kesipohjanmaalle torstaina, että kaikenlainen häirintä ja epäasiallinen kohtelu on ensihoidon arvojen vastaista. Hänen mukaansa Soitella ja ensihoidossa on suunnitelmat häirinnän kitkemiseen, sekä ohjeistukset kuinka toimitaan, kun häirintää ilmaantuu. On selvää, että tuo toimintatapa on ainut päivänvaloa kestävä malli.

Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen arvioi, ettei seksuaalista häirintää pidä missään työpaikalla hyväksyä. Jokilaaksojen laitoksella asia otettiin puheeksi torstaina ja pelastusjohtaja kertoi Keskipohjanmassa, että aiheen käsittely veti väkeä hiljaiseksi.

Jokaisen ihmisen pitää saada tehdä työnsä ilman huolta seksuaalisesta häirinnästä oli ala mikä tahansa. Se ei saa myöskään estää naisia hakeutumasta perinteisesti miesvaltaisille aloille kuten pelastusalalle. On myös miesten vähättelyä arvioida, että pelkkä miesvaltaisuus jollakin alalla aiheuttaisi vastenmielisiä seurauksia. Seksuaalinen häirintä on tietysti tuomittavaa oli tekijänä nainen tai mies.

