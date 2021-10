Lukijan mielipide: Kokkola kasvuun, ei kellariin

Kokkolan kaupunkikeskustan kehittäminen on polkenut paikallaan pian kolmekymmentä vuotta. Mitään muuta näkyvää ei ole saatu aikaiseksi,kuin "tornitalot". Lukuun ottamatta allekirjoittaneen ideoita, kuten Tervalampi, Kokkojärvi, Kahakkasilta, Kukkula, Potin perusteellinen ruoppaus sisäjärveksi, kiertoliittymä Lottelundiin (esitin 32 vuotta sitten valoristeystä, mutta sama asia), kaupunkipuutarhan siirto, tornitalot, autiotalojen raivaukset, krematorio, hyötykäyttöaseman uusi paikka, moottorirata, risusavotat ym. "kymmenet pienemmät esitykset". Vain saostusallas, Tervalampi onkaivettu (lopputyö jatkuu), sekä kiertoliittymä on valmis.

Saostusallas, eli Tervalampi tulee olemaan Kokkolan keidas, Kokkojoen helmi, välivesi, lähde, lapsiperheitten ja koulujen suosima luontokohde, kala- ja linturikas sekä uimakelpoinen sisälampi. Jopa turistit tulevat siitä kiinnostumaan. Kamala ja synkkä meri ei ketään kansalaista kiinnosta - saati nuorisoa ja lapsiperheitä. Kaiken täydentäisi suunnittelemani Kokkojärvi Kaustarin suolle, pohjattomaan rämeikköön, josta vesi ei lopu. Kokkola olkoon edelleen merikaupunki, joka ei enää

markkinoi, eikä ole sitä tehnyt aikoihin. Ei tervakaupan jälkeen, jonka mahdollisti Perhonjokilaakson tervantuottajat, "maajussit", esi-isäni aikanaan.

Kokkolassa ei ole vieläkään muuta kuin ikuista väittelyä, riitelyä ja valitusten käsittelyä; poliittista kähmintää, ja tuo merkillinen ruotsinmurteisuus - Suomen pakkosyöpä. Miksi kaupunki sallii tämän.

Kokkola ei saa kaivautua maan alle, sillä pilviä kohti pitää pyrkiä. Meillä on aivan tarpeeksi kellariparkkipaikkoja keskustassa, kun taas yläilmoihin voitaisiin rakentaa tuhansia parkkiruutuja. Esimerkkinä mainittakoon erään kauppaketjun parkkihalli, jonka ylin parkkitasanne on aina lähes tyhjä. Siis parkkitilaa löytyy, kunhan sen oivaltaa, ja rakennettakoon parkkitalo, kuten on sadoissa

eurooppalaisissa kaupungeissa. Kumpi tulee halvemmaksi. Ahdas ja synkkä parkkitasanne maan alla, vai kymmenen kerroksen parkkitalo.

Toivon, että ideani huomioidaan, ja loppuisi tuo jatkuva kiusaaminen. Miksi mainittiin jonkun naisen tehneen aloitteen pari viikkoa sitten moporadan rakentamiseksi, kun tein siitä kuntalaisaloitteen jo yli vuosi sitten 11.9.2020. Miksi nimeäni ei ole mainittu monien muitten aloitteiden tekijänä. Olen pettynyt kaupungin, ja tiedotusvälineitten (lehdistö ja radio) toimintaan.

Silti tiedän ja väitän, että asia korjataan ennemmin tai myöhemmin.

Oikeus voittaa aina.

Reijo Kivelä

Kokkola