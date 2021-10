Keski-Pohjanmaan rokotekattavuus on parempi kuin Suomessa keskimäärin – Kokkolassa ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut 86,4 ja toisen annoksen 77,5 prosenttia yli 12-vuotiaista, mikä on hieman vähemmän kuin Pietarsaaressa



Koronarokotus meneilllään Halpa-Hallin entisissä tiloissa Kokkolan keskustassa. Clas-Olav Slotte

Keski-Pohjanmaalla yli 12-vuotiaasta väestöstä ensimmäisen rokotteen on saanut 86,2 prosenttia, ilmenee THL:n rokotusseurannasta, joka oli päivitetty viimeksi torstaina. Kohennusta viikossa oli tapahtunut 0,4 prosenttiyksikköä.