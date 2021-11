Kokkolan ja muun Keski-Pohjanmaan yritykset tarvitsemassa maahanmuuttajia työvoimaksi – Yrityksen työvoimapulaan ulkomaalainen työntekijä voi Linex Boatin Olli Lindkvistin mukaan olla osana ratkaisua, katso video



Next

Työvoimapula on pahenemassa kokkolalaisissa yrityksissä, ennestäänkin se on ollut kova. Kokkolan yrittäjien puheenjohtaja, Linex Boat-yrityksen hallituksen puheenjohtaja Olli Lindkvist, 63, kertoo, että työvoimapula on kohdistumassa etenkin kaikkiin kädentaitoja vaativiin ammatteihin.