Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Politiikka on rankka laji, jossa isoilla tunteilla on sijansa

Politiikka ei ole ainakaan nykyään mitään kekkereillä käymistä ja yhteiskunnan rahojen tuhlaamista. Politiikka on työtä valtakunnan ja paikallisella tasolla. Osa ottaa vastuunsa aina vakavammin kuin toiset.

Nyt on mahdollisuus kurkistaa valtakunnan kulissien taakse ja politiikassa elävien pään sisään, sillä Ylen uudessa ohjelmasarjassa oikeat suomalaispoliitikot kertovat kokemuksistaan. On tietysti toinen asia se, miten aitoja kertomukset ja tunteet ovat. Ne vaikuttavat hyvinkin todellisilta.

Ylen verorahat on käytetty hyvin ja oikein, kun on tehty Politiikka-Suomea, joka on nähtävissä Yle-Areenassa ja TV:ssä. Monet näistä dokumenin tarinoista ovat sellaisia, jotka muistaa toimittajanakin. On oikeastaan uskomatonta, miten avoimesti poliitikot kertovat omista epäonnistumisistaan ja traagisista putoamisista, voitoista ja tappioista. Näitä kaikkia politiikassa eletään joka päivä pienessä ja suuressa mittakaavassa. Ei tarvitse kuin katsoa vaikka viittä viime vuotta.

Sarja painottuu Suomen lähihistoriaan ja se antaa tavattoman hyvän kuvan siitä, miten Suomessa on tapahtunut ja mitä olisi voinut tapahtua, jos asiat olisivat menneet toisin. Sarja antaa siis mahdollisuuden jossittelullekin.

Poliitikot ovat ihmisiä, vaikka se välillä tuntuu unohtuvan itse kultakin. Katkerat kyyneleet unelmien murskautuessa on nieltävä ja mentävä eteenpäin. Eikä voi edes sanoa, että huomenna on uudet uutiset ja uudet skandaalit. Osa poliittisista tapahtumista ja niillä hetkillä lausutuista sanoista muistetaan pitkään. Huonot sanavalinnat jäävät elämään ja tulevat niin yleisiksi, että nykypolvi ei välttämättä edes tiedä, mistä vaikkapa sanonta "pyytämättä ja yllättäen" tulee.

Kun katsoo politiikkasarjaa, on helppo tietää, mikä tuntuu pahimmalta. Kun omatkin jättävät ja pettävät. Kun kaikki tuki katoaa ympäriltä. Sellaista tapahtuu politiikassa. Häviäjät "haistetaan" ja porukka siirtyy voittajien leiriin.

Yllä olevassa pääkirjoituksessa pohdittiin poliitikkojen kokemuksia ja kärsimyksiä. Silloin tällöin kysytään, miltä toimittajista tuntuu tehdä juttuja vaikka siitä, kun jollakin menee huonosti.

Juttuja tehdään siksi, että asiat paranisivat tai että julkisia asioita avataan, koska demokratiassa tieto kuuluu kansalle. Todella monet nykypoliitikot tämän tietävätkin tai tuumivat, että "koirat haukkuu ja karavaani kulkee".

Ihmisenä ja journalistina tunnen empatiaa, säälin ihmisiä, joilla on paha mieli ja ymmärrän, että esimerkiksi politiikassa tulee kovia paikkoja. Politiikassa myös tiukat tilanteet kuuluvat asiaan. Ikuiset voittajat ja onnistujat eivät kenties koskaan pääse ihan huipulle. Vaikeuksista voi jopa oppia.

