Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Puhumista rokotusten puolesta on pakko jatkaa – Solidaarisuus köyhiä maita kohtaan auttaa meitäkin

Koronarokotuksen saaneiden määrä kasvaa, mutta kaikesta huolimatta rokottamattomia yli 12-vuotiaita on Suomessa yhä noin 676 000. Se on erittäin suuri määrä, ja tauti leviää erityisesti rokottamattomien keskuudessa.

Rokotuskattavuus on Keski-Pohjanmaalla yli maan keskiarvon, mikä on hienoa. Koko Keskipohjanmaa-lehden vaikutusalueella kattavuus vaihtelee suuresti kunnittain. Yksi huono esimerkki tässä asiassa on Sievi, jossa myös koronatilanne on vakava. Samantyyppisiä esimerkkejä löytyy Kallion alueelta muutenkin.

Terveyspalvelukuntayhtymä Soiten eli keskisen Keski-Pohjanmaan alueella eletään nyt leviämisvaiheessa. Koronaan sairastuvat ennen kaikkea rokottamattomat tai yhden rokotuksen saaneet. Koko terveydenhoito on lujilla, ja vaikutuksia on myös muuhun kuin koronan hoitamiseen. Kierre on aikamoinen.

Loppukesällä ja syksyn alkaessa yhteiskuntaa oltiin kovaa kyytiä avaamassa, vaikka rokotuskattavuus ei ollut sovitussa 80 prosentissa. Paineet olivat kovat ja elinkeinoelämän rattaat piti saada pyörimään. Myös monien kansalaisten sietokyky alkoi olla koetteilla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru yritti silloin toppuutella kiirettä sanomalla, että elämme veitsen terällä. Kiurun kommenteille pikemminkin naureskeltiin kuin otettiin tosissaan. STT:n tuoreessa haastattelussa hän toteaakin, että "varmaan näin jälkikäteen kaikille on tullut selväksi, että yhteiskunnallisessa keskustelussa on ollut liian optimistinen tilannekuva epidemian kehityksestä".

Ministeri Kiuru arvioi, että positiivinen käsitys vaikutti nuorten innottomuuteen ottaa rokotteita. Jos tällainen viesti tai kuva on syntynyt, se on todella ikävää. Tilanne kun on juuri niin, että mikäli kaikki rokotetaan kahteen ja jopa kolmeen kertaan ja sen lisäksi huolehditaan terveysturvallisuudesta, on normaali elämä lähempänä kuin tiukat rajoitukset.

Mitä pitäisi ajatella Kiurun STT:n jutussa esittämästä kritiikistä alueita ja aluehallintovirastoja kohtaan? Vastuuministerin mielestä alueilla on kaikki mahdollisuudet toimia ja asettaa rajoituksia esimerkiksi sairaalakuormituksen perusteella. Mitä voitaisiin ja pitäisi sitten tehdä?

Soiten koronavalmiusryhmä vetoaa vahvasti alueen väestöön, että vielä rokottamattomat ottaisivat koronarokotteen mahdollisimman pian. Tämä sama vetoomus tehdään kaikilla alueilla, mutta riittävätkö vetoomukset.

Kovin ristiriitaiselta tuntuu ajatus siitä, että osa suomalaisista edelleen kieltäytyy rokotteista ja samaan aikaan esimerkiksi Afrikassa on valtava pula rokotteista. Euroopan unioni on sitoutunut toimittamaan köyhimmille maille vuoden loppuun mennessä 250 miljoonaa koronarokoteannosta. Nyt niistä on toimitettu noin 70 miljoonaa. Kokkolalainen EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen arvioi Ylen haastattelussa lauantaina, että kiire tulee.

Afrikassa ihmisistä on rokotettu murto-osa, koska siellä ei rokotteita yksinkertaisesti ole. EU on sitoutunut rokotesolidaarisuuteen, mutta jokainen maa omistaa rokotteet. Edes Suomi ei ole hoitanut omaa osuuttaan ja siitä on vastuussa Suomen valtio.

Ihan arkijärjelläkin on ymmärrettävissä, että koronaa ei pysäytetä kokonaan ennen kuin tilanne paranee koko maailmassa. Rokoteitsekkyys ei paranna edes oman maan tilannetta saati ympäröivien lähimmäisten omassa maassa ja maailmalla.

