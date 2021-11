"Mukaan pääsee, vaikka ei olisi laulanut kuin suihkussa" – KuoroKokkola ry madaltaa kynnystä kuorolauluun joululaulutapahtumalla ja nuottikirjalla



Kuorotoiminnan kiivain harjoitus- ja esiintymiskausi on käynnistymässä, kun joulu lähenee. Tänä vuonna kuoroille on tarjolla uusi joululaulujen kuorokirja Toiviotie, jonka on toimittanut KuoroKokkola ry.